Чиновники "Укрзализныци" нанесли государству ущерб на $10 миллионов - СБУ

По данным СБУ, действуя в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний, они безосновательно пересмотрели тарифные условия, значительно занизив их.

Генеральная прокуратура Украины при оперативном сопровождении СБУ проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО "Укрзализныця".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"Действуя в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний, они безосновательно пересмотрели тарифные условия, значительно занизив их. Тем самым государству нанесен ущерб на сумму более 10 млн долларов", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели ряд обысков по месту работы и жительства причастных к противоправной деятельности лиц.

"Полученные в ходе следственных действий данные свидетельствуют о влиянии со стороны так называемых "смотрящих" на принятие решений руководством ПАО "Украинская железная дорога". Такие действия приводили к нанесению вреда интересам государства и получению сверхприбылей российскими финансово- промышленными группами", - отметили в СБУ.

По данным ведомства, также установлено проведение отдельными лицами несанкционированных переговоров от имени ПАО "Украинская железная дорога" на территории Российской Федерации. Продолжаются следственные действия.

