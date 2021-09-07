Число рейсов украинских авиакомпаний почти достигло докризисного уровня

Украинские авиакомпании в августе выполнили 10 505 полетов, что соответствует 90% выполненных рейсов в докризисный август 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.

Количество рейсов иностранных перевозчиков в авиапространстве Украины восстановилось на 88% от августа позапрошлого года, транзитных - на 59%.

Положительными факторами, которые влияют на увеличение количества полетов в украинском небе, стали распространение вакцинации в стране и мире, открытие границ зарубежных стран, восстановление доверия авиапассажиров к путешествиям и традиционный рост спроса на авиаперелеты в туристический сезон, объясняют в Украэрорухе.

Всего, в августе Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием 29048 рейсов, что составляет 76% от августовского объема докризисного 2019 года.

По сравнению с августом 2020 года года авиатрафик вырос на 74% в прошлом месяце.

В июне 2021 года авиатрафик восстановился на 59% от докоронакризисного уровня. В июле восстановление составило 70%.