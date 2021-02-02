Чому в Україні ціни на пальне полізли вверх

За останні декілька днів АЗС почали змінювати ціни на пальне для українців.

Зокрема бензин і дизель на багатьох заправних станціях подорожчали на щонайменше 20 копійок, максимум до гривні за літр. На деяких АЗС ціна зросла одразу на 2 гривні.

Автогаз здорожчав на 1 гривню до 13 гривень.

Керівник спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев пояснив, з чим це пов'язано. "Після затяжних новорічних свят багато АЗС почали поповнювати запаси, виник підвищений попит, і оптовики підняли ціни", - зазначив він.

Також він уточнив, що цінники наразі переписують "за інерцією", хоч причин для цього немає.

Так, ціни на нафту змінюються незначно, також не спостерігаються валютні гойдалки.

Тим часом керівник консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн зазначив, що за останні місяці автомобільне паливо подорожчало на 4 гривні за літр. Мова йде про оптову закупку. В роздробі - на 2 гривні. Тому заправники спробують втиснути в цінники ще 2 гривні.

"Пресса Украины"

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