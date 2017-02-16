Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит для украинцев

Первыми ощутят перемены промышленники, а бытовых потребителей будут заранее предупреждать об отключениях электроэнергии.

В среду, 15 февраля, Кабинет министров на экстренном заседании ввел чрезвычайные меры на рынке электрической энергии из-за блокады поставок угля с оккупированных территорий. В 7 областях страны отныне должны начаться веерные отключения в часы пиковых нагрузок, а также будет пересмотрен график работы промышленных предприятий.На обычных потребителей чрезвычайные меры в энергетике пока что не повлияют никак. Веерные отключения электроэнергии возможны, но не сразу, и о них обещают предупредить заранее. В правительстве говорят, что главная задача - дотянуть до конца отопительного сезона, который запланирован на 15 апреля. Тем временем блокада экономического сообщения с оккупированным Донбассом длится уже 20 дней.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Совет национальной безопасности и обороны оценить действия блокировщиков. А министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже через 9 дней начнут останавливаться предприятия - Авдеевский коксохим, а впоследствии промышленные гиганты в Мариуполе и Кривом Роге. Министры из экономического блока ни подтвердили, ни опровергли эту информацию.

Зато представители добробатов, которые блокируют железную дорогу, а также политики, которые их поддерживают, принятые правительством чрезвычайные меры называют обычной политической борьбой.

"Введение чрезвычайного положения в энергетической сфере абсолютно необоснованное", - говорит нардеп Виталий Куприй. "Это схемы, они имеют с них сверхприбыли, и они будут делать все, чтобы восстановить эти схемы", - убеждает его коллега Владимир Парасюк.

Пока же правительство вводит ручное управление в генерации тепла и электроэнергии. Использование дефицитного антрацита сведут к минимуму, зато активнее будут использовать другие группы угля, газовую генерацию и атомную энергию.

Ни о переговорах с блокировщиками, ни о возможности заключения контрактов с другими, кроме ОРДЛО, поставщиками, речь не идет. Потому что тарифы, утверждает министр энергетики Игорь Насалик, на импортном угле снова вырастут. "Баланс, который рассчитывает министерство энергетики - цена тогда вырастет в среднем где-то на 20-25%", - заявил чиновник.

Эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус наоборот уверяет, что уголь из Африки, которое имеет более высокую, чем донбасский, калорийность, вполне конкурентен и по качеству, и по цене.

"Уголь из ЮАР или Австралии может к нам приходить, и он нам подходит. Он не по такой цене на самом деле есть, как говорил господин Насалик. В порту Турции уже с доставкой он стоит 2400 гривен. Поэтому все заявления о 3000 или 5000 - это преувеличение, чтобы не сказать явная ложь", - утверждает он.

В то же время, премьер-министр Владимир Гройсман утверждал, что получению угля с неподконтрольных территорий в Донбассе на данный момент нет альтернативы.

juli_serheiko

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