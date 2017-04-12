Чрезвычайные меры в энергетике продлили еще на месяц

Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил срок действия временных чрезвычайных мер на электроэнергетическом рынке еще на месяц.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это про временные меры на рынке электроэнергии. Нет возражений?

Продолжили, решение принято", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщалось, чрезвычайные меры в энергетике, предусмотренные правительственным распоряжением N103-р от 15 февраля, вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны.

В период действия чрезвычайных мер НЭК Укрэнерго обязана определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей; установить требования по составу оборудования ТЭС в разрезе энергоблоков; при необходимости и по согласованию с Минэнергоугля - применять графики аварийных отключений.

В свою очередь, ГП Энергорынок необходимо разработать графики нагрузки энергосистемы с учетом требований Укрэнерго по составу оборудования ТЭС; обеспечить начисление платежей за электроэнергию ее производителям (работающим по ценовым заявкам), для которых зафиксированы графики и объемы производства, по предельной цене системы. Кроме того, НАЭК Энергоатом обязана обеспечить частичную разгрузку отдельных блоков АЭС в выходные и праздничные дни при необходимости.

Напомним, 15 февраля премьер-министр Владимир Гройсман объявил о введении временных чрезвычайных мер в энергетике из-за блокады Донбасса. Как пояснил глава Минэнерго Игорь Насалик, чрезвычайное положение в энергетике направлено на минимизацию расходов антрацитовой группы угля при сохранении стабильной работе энергосистемы.

Ранее сообщалось, что марионетки Кремля в руководстве террористических организаций ДНР и ЛНР угрожают с началом весны прекратить поставки угля на подконтрольную Украине территорию и ввести "внешнее управление" на всех промышленных предприятиях в зоне АТО, если частичная блокада территорий ОРДЛО не будет снята.

Позже сообщалось, что Кабинет министров будет регламентировать перемещение необходимого количества товаров из временно неконтролируемых территорий.

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