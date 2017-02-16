Чрезвычайные меры в энергетике вступят в силу 17 февраля

Временные чрезвычайные меры на рынке электрической энергии вступят в силу завтра, 17 февраля. Соответствующее распоряжение Кабинета министров N100-р от 15 февраля опубликовано в правительственном издании Урядовий кур'єр.

Согласно документу, госпредприятие НЭК Укрэнерго обязано определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования к составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков, применить в случае возникновения необходимости по согласованию с Минэнерго графиков почасового отключения электроэнергии и графиков ее аварийного отключения.

Госпредприятие Энергорынок поручено разработать график нагрузки энергосистемы Украины с учетом требований Укрэнерго.

НАЭК Энергоатом обязано провести техобслуживания оборудования атомных электростанций, связанного с необходимостью частичной разгрузки единичных энергоблоков атомных электростанций, в выходные или праздничные дни и разгрузить энергоблоки при необходимости по балансу мощности в выходные и праздничные дни.

Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и действует в течение месяца.

Напомним, накануне премьер-министр Владимир Гройсман объявил о введении временных чрезвычайных мер в энергетике.

Как пояснил глава Минэнерго Игорь Насалик, чрезвычайное положение в энергетике направлено на минимизацию расходов антрацитовой группы угля при сохранении стабильной работе энергосистемы.

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