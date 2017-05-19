Чрезвычайный режим в энергетике продлится до осени, - Насалик

Чрезвычайные меры в энергетике будут продолжены минимум до сентября

Об этом в комментарии журналистам сообщил министра энергетики Игорь Насалик, передает Depo.ua.

"Планируется (продление чрезвычайных мер, - ред.) фактически до сентября. И к 15 сентября мы можем не задействовать свои блоки на антрацитовом угле", - отметил министр.

Напомним, что в Украине чрезвычайный режим в энергетике продолжается с февраля и продолжается ежемесячно. По данным Насалика, благодаря этому сэкономлены 1 млн. 700 тыс. тонн угля, а продукция АЭС достигла рекордных 62.5% в энергобалансе Украины.

Depo

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