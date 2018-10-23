Что будет с АХА и ее клиентами после продажи

Новые владельцы сменят вывеску, но название еще не придумали

Сегодня, 23 октября, было объявлено о продаже одной из крупнейших на украинском рынке страховых компаний АХА канадскому холдингу Fairfax Financial. АХА проработала в Украине 11 лет. Закрытие сделки состоится на протяжении нескольких месяцев, когда будут получены все соответствующие разрешения от Нацкомфинуслуг, Антимонопольного комитета и пр. Все это время АХА остается акционером и управляет бизнесом в обычном режиме.

После того, как сделка будет закрыта, для компании подготовят новую стратегию развития. В планах есть изменение название компании, но пока новому бренду имя не придумали. Хотя менеджмент страховой уверяет, что после ребрендинга клиенты и партнеры не почувствуют большой разницы в работе компании.

Чего ожидать нынешним клиентам страховой компании АХА, нужно ли будет переподписывать договора и, главное, изменится ли ценник у нового бренда UBR.ua рассказал председатель правления СК "АХА Страхование" Филипп Вотле.

Напомним, французская АХА Group объявила о продаже 100% акций страховых компаний "АХА Страхование" и "АХА Страхование Жизнь" канадской Fairfax и выходе с украинского рынка. По примерным экспертным оценкам, АХА обошлась канадцам в 22-25 млн евро.