Что будет с экономикой Украины через 5 лет - прогноз МВФ

Согласно прогнозу, украинская экономика к 2023 году вырастет в 1,5 раза

В ближайшие 5 лет ВВП на душу населения в Украине вырастет на 50%. Об этом свидетельствует прогноз Международного валютного фонда.

В 2018 году валовой внутренний продукт Украины на душу населения составляет 2,82 тыс долларов, развивающихся стран - 5,49 тыс долларов, средний по миру - 11,73 тыс долларов, развитых стран - 48,97 тыс долларов.

МВФ прогнозирует, что в 2023 году эти показатели составят 4,22 тыс долларов - для Украины (рост 50%), 7,43 тыс долларов - для развивающихся стран (рост 35%), 14,49 тыс долларов - средний по миру (рост 24%), 58,46 тыс долларов - для развитых стран (рост 19%).

Если говорить о более точном показателе ВВП на душу населения, то он рассчитывается по паритету покупательной способности. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности учитывает разницу курса валют и цен.

В 2018 году ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности составляет 9,21 тыс долларов, развивающихся стран - 12,51 тыс долларов, средний по миру - показатель отсутствует, развитых стран - 51,42 тыс долларов.

Согласно прогнозу, в 2023 году ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составит 12,26 тыс долларов - для Украины (рост 33%), 16,5 тыс долларов - для развивающихся стран (рост 32%).

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