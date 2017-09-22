Что чиновники сделают с Приватбанком: дробление и продажа?

После дробления национализированного банка на отдельные структуры, те со временем могут выставить на продажу

Возможное разделение Приватбанка на три структуры будет правильным решением со стороны государства. Поскольку оно поможет уменьшить долю государственного сектора в банковской системе, и создаст условия для развития финансового рынка при помощи рыночных методов, а не лишь за счет административного регулирования.

Такую точку зрения высказал UBR.ua председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о проекте решения о разделении национализированного банка на три структуры: розничную, корпоративную и компанию по работе с проблемными активами. По слухам, оно уже находится на рассмотрении Нацбанке.

Какое в итоге будет принято решение - до конца неясно. Как по части дробления как такового, так по структурированию данной сделки.

Например, Кравец не исключает дробление Приватбанка даже на четыре структуры: по работе в ритейле, с малым и средним бизнесом, крупными корпорациями и с проблемной задолженностью.

"Здесь все зависит от выбранной стратегии, и позиционирования банка в разных сегментах финансового рынка", - заметил Кравец.

Он считает, что стратегия развития Приватбанка должна согласоваться со стратегиями других госбанков. Чтобы они не сталкивались друг с другом лбами в конкурентной борьбе, а активно развивались в разных нишах.

"Например, Укрэксимбанк будет заниматься экспортно-импортными операциями плюс на его базе надо создать экспортно-импортное агентство. А вот как Ощад и Приват поделят розницу и корпоратив. В ритейле я бы оставил Приватбанк, поскольку он более технологичный и имеет хорошую инфраструктуру. А Ощадбанк в большей степени ориентировал на работу с малым и средним бизнесом. С точки зрения акционера (государства) это было бы грамотное разделение", - считает руководитель RwS bank.

После расчистки баланса структур Приватбанка, их правильного позиционирования и увеличения рыночных долей в разных нишах, государство сможет организовать продажу его отдельных финучреждений. И хотя бы частично покрыть свои расходы на национализацию днепровского банка - пока это 136 млрд. грн. В возврат всей суммы финансисты сейчас не верят.

Кстати, такой подход позволит выполнить требование МВФ, с которого начиналась национализация Приватбанка. Кредитор заявлял о риске концентрации громадного банковского бизнеса в одних руках, тем более частных.

Вита Филонич