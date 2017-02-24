Что даст Украине зона свободной торговли с Канадой

Зона свободной торговли с Канадой может заработать уже до лета

В феврале Украина вплотную приблизилась к ратификации Соглашения о свободной торговле с Канадой, подписанного 11 июля прошлого года. При условии синхронной работы парламентов обеих стран соглашение вступит в силу уже до лета. Насколько это важно для Украины?

Одни эксперты возлагают надежды не только на выведение Украины на новый виток торговых отношений с развитыми державами мира, но и на экономический расцвет страны в целом. Другие говорят о важности соглашения для привлечения инвестиций не только из Канады, но и из третьих стран для переработки и сборки товаров для экспорта в Канаду.

Есть и скептики, которые исходят из того, что Канада находится на другом конце света. А оптимисты утверждают, что она далека, но и близка: все-таки 1,5 миллиона ее жителей имеют украинские корни. А значит, можно говорить о ментальном принятии украинских товаров. На самом деле позитив, заложенный в соглашении, значительно больше.

Наш экспорт в Канаду - это продукция машиностроения и металлургии, сельского хозяйства, пищевой, химической и легкой промышленности, древесина и бумажная масса, минеральные продукты.

Что значит для нас канадский рынок? Канада - это страна с крупной и растущей экономикой. В 2015 году Канада импортировала товаров в целом на $419 млрд. Принимая во внимание количество населения Канады (около 35,1 млн. человек), это потребление товарной продукции порядка $12 тыс. в год на человека.

По предварительной оценке экспертов Международного Торгового Центра (International Trade Center), Канада входит в топ-10 стран, с которыми "недоторговывает" Украина. Потенциал увеличения нашего экспорта составляет порядка $40 млн.

ТОП-10 импортируемых Канадой товаров, $млрд

Наш экспорт в Канаду - это продукция машиностроения и металлургии, сельского хозяйства, пищевой, химической и легкой промышленности, древесина и бумажная масса, минеральные продукты. Если конкретнее, то за 2016 год общий экспорт товаров из Украины в Канаду составил $28,9 млн, однако его объем по сравнению с 2015 годом уменьшился на 4,2%. Основная причина - довольно существенное сокращение поставок продукции металлургического комплекса. Уменьшение экспорта по этой статье составило $7,5 млн.

Невзирая на общий негативный тренд, позитивным моментом в торговле между двумя странами стал значительный рост экспорта продукции машиностроения - $11,5 млн по итогам 2016 года против $7,3 млн за 2015 год. Увеличились, в частности, поставки частей железнодорожных локомотивов (с $3,5 млн до $8,9 млн), воздушных и вакуумных насосов (с $95,7 тыс до $208,6 тыс), холодильников и морозильников (с $392,1 тыс до $471,6 тыс), станков для обработки камней (с $142,1 тыс до $190,4 тыс), даже биноклей и оптических труб (с $4,7 тыс до $32,5 тыс).

На рынок Канады начали поступать такие товары машиностроения, как запчасти к моторным транспортным средствам для перевозки грузов (поставлено на суму $77,7 тыс.); запчасти к мотоциклам, велосипедам и инвалидным коляскам ($74,4 тыс.); непосредственно сами моторные транспортные средства ($56,3 тыс.); машины для обработки зерновых культур ($49,5 тыс.), напечатанные микросхемы ($44,5 тыс.); приборы и устройства, применяемые в медицине, включая сцинтографическую аппаратуру и другую аппаратуру для исследования зрения ($44,5 тыс.); легковые автомобили ($39,7 тыс.); автопогрузчики с вилочным захватом ($32,7 тыс.); электрические водонагреватели ($32,2 тыс.); части для двигателей внутреннего сгорания ($30,8 тыс.).

Украинские экспортеры получат беспошлинный доступ к 98% канадских рынков товаров. Соглашение предусматривает также упрощение ряда экспортно- импортных процедур, что удешевит поставки.

Сейчас поставки указанных товаров происходят с уплатой таможенных пошлин (средние ставки таможенной пошлины на с/х товары - 16,6%, на промышленные - 5,3%, но при этом максимальная ставка, например, по табачно-алкогольной продукции - 256%). Такая "нагрузка" серьезно влияет на конкурентность наших товаров на рынке Канады.

Что изменится после вступления в силу соглашения?

Украинские экспортеры получат беспошлинный доступ к 98% канадских рынков товаров. Соглашение предусматривает также упрощение ряда экспортно- импортных процедур, что удешевит поставки. Например, принцип самодекларирования позволит производителям самостоятельно задекларировать происхождение товара на инвойсе или другом сопроводительном документе, не прибегая к услугам торговых палат либо таможенных органов для выдачи сертификатов о происхождении.

Одними из первых преимущества беспошлинного доступа на канадский рынок могут получить такие отечественные продукты, как подсолнечное масло, сахар, кондитерские изделия, алкогольные напитки, пиво, соки. Из списка промышленных товаров - продукция металлургии, химия, одежда и обувь, керамика.

Очень важно, что соглашение дает "зеленый свет" для кооперации наших предприятий в авиастроительной отрасли и машиностроении в рамках участия в глобальных цепочках добавленной стоимости. И этот список будет расширяться с каждым годом.

Соглашение о ЗСТ Украины с Канадой - знаковое. Оно сигнализирует, что наш бизнес готов к торговле даже с самыми дальними странами, в том числе и на рынках стран Северно-американской зоны свободной торговли (NAFTA). Канада может стать пропускным пунктом и для расширения торговли с такими странами как США и Мексика.

Наталья Микольская, замминистра Минэкономразвития