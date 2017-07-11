Что делать с билетами Ryanair. Инструкция, как обменять проездной документ.

Авиакомпания Ryanair разослала всем украинцам, которые купили билеты, письмо с подробной инструкцией, как обменять проездной документ.

Об этом пишет Экономическая правда.

Согласно инструкции, у пассажира есть 2 варинта:

1) Получить полную компенсацию денег за билеты.

2) Бесплатно перебронировать билеты на другие рейсы компании в ближайшем аэропорту.

Если клиент не найдет альтернативного рейса, деньги за билеты будут возмещены в течение 21 дня.

- Ryanair искренне просит прощения за неудобства, вызванные отменой рейса, - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля ирландская авиакомпания Ryanair отменила приход на украинский рынок. Сегодня Кабмин решил возобновить переговоры с лоукостером.