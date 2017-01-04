Что не смогут купить украинцы с новыми правилами от НБУ

В Украине сегодня, 4 января, вступают в силу новые ограничения на расчеты наличными: отныне предельная сумма составляет не 150 тыс. грн, а 50 тыс. грн за один день. Мы решили узнать, какие товары украинцы теперь не смогут купить за "наличку".

С чего все начиналось

С 1 сентября 2013 года вступило в силу постановление, которым Нацбанк установил ограничения на расчеты наличными: 10 тыс. гривен - для предприятий между собой в течение одного дня 150 тыс. - для физлиц с предприятиями или предпринимателями в течение одного дня за товары (работы, услуги) 150 тыс. гривен - для физлиц между собой по договорам купли- продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению.

Тогда между принятием решения Нацбанком и вступлением его в силу прошло почти 3 месяца, и за это время на рынке недвижимости наблюдался всплеск: украинцы спешили сделать крупные покупки, пока это позволяет закон. Независимая ассоциация банков Украины еще тогда предлагала обязать украинцев рассчитываться безналом за сделки, начиная с 30 тыс. гривен.

В апреле 2015 года совет НБУ рекомендовал правлению ужесточить ограничения на расчеты наличными со 150 тыс. гривен до 100 тыс. гривен, но старый лимит продержался еще полтора года.

В новый год - с новыми правилами

Пока украинцы отсыпались после новогодних праздников, Нацбанк времени не терял и уже 3 января объявил о сокращении лимита на расчеты наличными втрое. При этом времени на "раскачку" у украинцев не осталось: новая норма вступила в силу уже на следующий день.

Постановление, которое регулирует ограничение, было принято еще 25 ноября 2016 г. Оно предусматривает предельную сумму расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня в размере 50 тыс. грн., а также физических лиц между собой по договорам купли- продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тыс. грн.

Говоря простым языком, все сделки на сумму более 50 тыс. грн теперь нужно проводить по безналичному расчету, перечисляя деньги на счет.

При этом предельная сумма наличных расчетов предприятий или предпринимателей между собой в течение одного дня осталась неизменной и составляет 10 тыс. грн.

В Нацбанке говорят, что это будет способствовать стабильным поступлениям наличности в банковскую систему и снижению сферы использования наличных, то есть обеспечит прозрачность финансовых потоков.

НБУ

Регулятор отмечает, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. грн не принесет неудобств гражданам, поскольку не будет затрагивать ежедневных покупок населения, поскольку будут касаться только крупных приобретений (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий тому подобное).

Член комитета по финансовой политике и банковской деятельности Верховной Рады Руслан Демчак согласен с Нацбанком, он утверждает, что это решение направлено не на ограничение граждан, а на детенизацию бизнеса.

"Это не ограничивает сумму покупок: каждый может положить деньги на свой счет или кредитную карту и рассчитаться в гораздо большем размере, чем 50 тыс. Данная программа давно запланирована и входит в комплексную программу развития финансового сектора Украины до 2020 года", - пояснил он в эфире телеканала "112 Украина".

А как в Европе?

Отметим, что в некоторых европейских странах лимитов на расчеты "наличкой" вообще нет: речь идет о Латвии, Литве, Германии, Австрии, Словении.

В Испании лимит составляет 2 500 евро для граждан этой страны и 15 000 евро для нерезидентов. В Италии с 1 января 2016 года денежные выплаты "наличкой" разрешаются только до суммы 2999,99 евро. В соседней Польше лимит составляет 15 тыс. евро, в Румынии - 2 260 евро, в Венгрии для физических лиц лимит не установлен, а для юридических лиц и ЧП он составляет 5 тыс. евро в месяц.

Редко кто тратит по 50 тыс. грн в день, но целый ряд товаров уже нельзя будет купить за наличные. Например, некоторые модели норковых шуб, телевизоры с LED-подсветкой, холодильники типа Side-by-side, большинство ноутбуков Applе, подержанные автомобили уровня Daewoo Lanos, кожаную мебель. Часы престижной и очень любимой многими украинскими чиновниками марки Ulysse Nardin также за наличку не купишь.

Воїhttp://voi.com.ua/news/586234/