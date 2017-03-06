Что останется от Ахметова

Совместными усилиями "блокираторов" (поддержанных партией Коломойского) и "национализаторов" (марионеток Путина) группа СКМ лишается бизнеса как в ОРДЛО, так и на контролируемой Украиной территории.

Кремль воспользовался "блокадой торговли с оккупантами" для установления еще более полного контроля над оккупированными территориями Донетчины и Луганщины. Первым шагом стал путинский указ от 18 февраля о признании в РФ документов, выданных в ОРДЛО. Вторым - начатый 1 марта захват (под видом "национализации") предприятий украинских компаний на оккупированной части Донбасса. Наиболее крупные потери понесла группа СКМ Рината Ахметова.

Путин убивает экономику ОРДЛО

2 марта СКМ выступила с заявлением о том, что никакое давление не заставит ее изменить юрисдикцию своих активов. "Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР - неприемлемым", - подчеркивается в заявлении.

Ответным ударом Ахметова по "национализаторам" стало отключение от услуг телефонной связи и интернета 200 тыс. абонентов "Укртелекома" в ОРДО. 1 марта "Укртелеком" сообщил, что из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата донецкого офиса вооруженными лицами локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети.

Следует ожидать, что вскоре посыплется и производство на большинстве промышленных предприятий, захваченных террористами. Тем более что оно уже подкошено блокадой.

России не нужны ни уголь, ни металл из ОРДЛО. Разве что - металлолом. На него, по-видимому, и будут порезаны угольные и металлургические предприятия

Для пенсионеров, проживающих в ОРДО, большим ударом стало сворачивание работы гуманитарного фонда Ахметова "Поможем", который снабжал гуманитаркой сотни тысяч человек. 28 февраля вооруженными боевиками были заблокированы все пункты выдачи помощи в Донецке, включая "Донбасс-Арену", и в других оккупированных городах Донетчины. Боевики с автоматами разворачивали пенсионеров обратно, отвечая, что те могут забыть "об укроповской гуманитарке". Теперь оккупанты если и заменят эту помощь, то негодными и просроченными продуктами из России.

Удар по всей Украине

Однако отжим предприятий украинских компаний в ОРДЛО вряд ли был для Кремля самоцелью. Скорее это способ подкосить экономику Украины в целом. Например, та же СКМ с начала войны на Донбассе уплатила в госбюджет Украины более 100 млрд грн налогов, 10% из которых обеспечили отчисления предприятий, расположенных в ОРДЛО. Причем эти предприятия имели тесное производственное партнерство с предприятиями на контролируемой Украиной территории: или снабжали их сырьем (энергетическим и коксующимся углем), или же являлись потребителями производимого ими сырья (железной руды). Теперь все эти связи рушатся.

Путин сейчас лишь довершает то, что было начато обстрелами Авдеевки и "блокираторами"

В частности, принадлежащий СКМ Авдеевский коксохимический завод из-за блокады остался без коксующегося угля, поступавшего из "Краснодонугля" на оккупированной части Луганщины. Как следствие, металлургические комбинаты СКМ в Мариуполе и Запорожье начали испытывать жесткий дефицит кокса.

Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заявил 1 марта, что комбинат вынужден обратиться за коксом к двум основным производителям - России и США. И тут же цена на кокс в России выросла на 37%. "Таких случайностей не бывает. Сначала выводят из работы Авдеевку, после этого - блокада, затем приходим за закупкой - цена такая, что не можем купить, - отметил Цкитишвили. - Стоимость российского кокса превышает себестоимость моего чугуна".

Отобранный "национализаторами" у СКМ Енакиевский металлургический завод еще 20 февраля остановился из-за невозможности завезти руду из Кривого Рога (тогда же, кстати, была прекращена работа "Краснодонугля"). Оттуда же получали руду Алчевский и Макеевский меткомбинаты, Донецкий метзавод. В результате потеряли сбыт горнообогатительные комбинаты, причем не только из группы СКМ.

Конечно, криворожскую руду можно попробовать продать куда-то еще, но на поиск новых покупателей нужно время. А рентабельность производства упадет из-за возросших транспортных затрат. Интересно, как будет оправдываться перед жителями Днепропет-ровщины партия Игоря Коломойского "Укроп", активно поддержавшая (а возможно, и профинансировавшая) блокаду.

Какая судьба уготована ОРДЛО

Последние события означают, что ОРДЛО не повторят судьбу других оккупированных Россией территорий. В частности, стало невозможным замораживание конфликта по приднестровскому сценарию. "Национализированные" компании на оккупированной территории Донбасса однозначно не будут допущены Украиной на свой рынок, так же как и не получат юридический статус резидентов Украины для ведения внешнеэкономической деятельности. Таким образом, единственным внешним потребителем их продукции будут российские компании, а вся экономика фейковых ДНР и ЛНР фактически становится частью российской экономики.

Однако при этом Донецкая и Луганская псевдореспублики не имеют шансов быть аннексированными в состав РФ подобно Крыму. Дело отнюдь не в том, что Путин чего-то боится. Просто он уготовил ОРДЛО совсем другую роль

Также Кремль не будет торопиться с дипломатическим признанием ДНР и ЛНР по примеру того, как в 2008г. РФ признала Абхазию и Южную Осетию. Сейчас Путин смотрит, как мир отреагирует на "национализацию" украинских предприятий в ОРДЛО. 1 марта президент Украины Петр Порошенко призвал Запад ввести санкции против российских компаний и физических лиц, которые вступят в фактическое владение захваченными украинскими активами. Путин не будет нарываться на дополнительные санкции ради того, чтобы осчастливить своих марионеток официальным признанием.

Он их признает ровно тогда, когда решит их руками развязать войну против Украины. Напомним, что Абхазия и Южная Осетия не имеют территориальных претензий к Грузии (линии разграничения совпадают с административными границами времен СССР). А вот ДНР и ЛНР очень даже имеют территориальные претензии к Украине. Если Путин пойдет на признание этих квазигосударств, это будет означать, что он собрался захватить всю Донетчину и Луганщину.

Впрочем, не исключен и вариант, что сначала две псевдореспублики сольются в одну, например, "Украинскую Народную". И тогда эта пародия на историческую УНР, уничтоженную большевистской Россией руками марионеточной УССР, будет использована Путиным для войны против "нелегитимной украинской власти". Кстати, эта формулировка сейчас усиленно внедряется в сознание украинцев некоторыми "ультрапатриотами", в том числе из числа тех, кто организовывал и поддерживал блокаду торговли с ОРДЛО.

Кто заменит Суркова

СБУ перехватила телефонный разговор Захарченко с его российским куратором, где они обсуждают дальнейшую судьбу "национализированных" боевиками украинских предприятий. "Разговор доказывает, что большинство самых привлекательных украинских экономических активов на временно оккупированной территории Донбасса российские кураторы планируют передать структурам олигарха Сергея Курченко, который бежал в Россию", - подчеркивается в сообщении СБУ. В перехваченном разговоре Захарченко жалуется, что ему отдают всякий хлам в виде гостиниц, а Курченко получит самые жирные куски.

Появление Курченко на оккупированной территории Донбасса будет означать, что Сурков больше не является главным по ОРДЛО в окружении Путина. А значит, Захарченко могут убрать в любой момент.

За Курченко могут стоять только три личности, достаточно сильные для того, чтобы воевать с Сурковым, и притом конфликтующие с ним. Во-первых, это глава путинской канцелярии Кириенко, который получил огромный карт-бланш и сейчас начинает менять региональные элиты. Во-вторых, это руководитель Госдумы, бывший глава путинской канцелярии Володин. И наконец, это миллиардер Ротенберг, входящий в ближайшее окружение Путина. Все трое могут и хотят сыграть в Донбасс.

Но пока говорить о том, что Суркова списывают как минимум рано. Впрочем, даже если он переиграет все в свою пользу, это уже вряд ли сильно поможет Ахметову.

Юрий ВИШНЕВСКИЙ