Что такое "Роттердам+" и закупает ли Украина уголь по этой схеме

Во время недавней пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик собирался "развеивать" мифы, которые, по его мнению, господствуют в энергетическом поле Украины.

Основное утверждение министра состояла в том, что Украина на самом деле не закупает уголь за "Роттердамом +". Игорь Насалик отметил, что любые манипуляции о том, что с зоны АТО при транспортировке угля оплачивается "Роттердам +", на сегодняшний день не соответствуют действительности.

Господин министр, хочу подчеркнуть Вам, что уголь не закупается по формуле "Роттердам +", поскольку эта формула вообще не применяется к закупке угля. Очень жаль, что министр на самом деле не знает, что такое "Роттердам +"!

Что такое "Роттердам +"?

Так называемый "Роттердам +" - это методика формирования цены на топливную составляющую (уголь) при производстве электроэнергии тепловыми электростанциями.

Указанная методика была утверждена НКРЕКП 3 марта 2016 и опубликована 23 марта 2016.

Согласно этой методике, цена на уголь, которую закладывают ТЭС в цену электроэнергии, определяется, что оно приобретается на бирже в Роттердаме, транспортируется в Украину, где разгружается на складе порта, а оттуда транспортируется железнодорожным транспортом на склады ТЭС.

При этом цена на покупку угля определяется на основании средней цены на Европейском рынке за 12 месяцев, предшествующих месяцу установления прогнозируемой оптовой рыночной цены, поэтому сравнивать ее с ценой на бирже Роттердама на определенную дату некорректно.

Топливная составляющая при производстве электроэнергии на ТЭС составляет более 80%.

Итак, ТЭС в свой тариф вложили цену угля в соответствии с формулой "Роттердам +", за что заплатили и продолжают платить все потребители. Более того, формула расчета цены "Роттердам +" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовый (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигают газовую (профицитным) группу угля.

Зачем же была введена формула "Роттердам +"?

"Роттердам +", по словам разработчиков (НКРЕКП), вводился для того, чтобы обеспечить автономность от зоны АТО при выполнении плана накопления угля и, соответственно, отсутствие проблем с накоплением угля.

То есть, потребители электроэнергии, начиная с апреля 2016 года, платят в тарифе за электроэнергию цену угля (как основную составляющую себестоимости электроэнергии), рассчитанную по форме "Роттердам +" для того, чтобы не быть зависимыми от поставок угля из зоны АТО.

Мало происходить (за что заплатили потребители):

1. ТЭС должны были заключить контракты с иностранными контрагентами на поставку антрацитовой марки угля (диверсификация поставок как часть энергетической независимости).

2. ТЭС должны были перевести котлы с антрацитной группы угля на газовую, добываемого в Украине.

3. Цена на уголь, добытый из государственных шахт, имела быть равна цене угля по: "Роттердам +", что, соответственно, должно было уменьшить потребность в государственной поддержке угольной отрасли.

Что произошло:

1. ТЭС покупают уголь на оккупированной территории по цене от 600 до 1100 гривен за тонну, однако в тариф вкладывают цену угля как основной составляющей себестоимости 1800-2000 гривен за тонну.

2. Блоки почти не переводятся на газовую группу.

3. Уголь на государственных шахтах в 2016 году закупалось по цене около 1300 гривен / тонна, а не по цене "Роттердам +", хотя в тариф укладывалось как "Роттердамского".

Помимо того, шахты является одним из крупнейших должников за электроэнергию и платят они за нее за "Роттердамским" тарифу, хотя государственный уголь поставлялось на ТЭС по цене 1300 гривен / тонна.

4. "Роттердам +" никоим образом не способствовал сбалансированности деятельности государственных шахт и уменьшению размера государственной поддержки.

Сделать правильные выводы

Если Премьер-министр признает, что поставкам антрацитового угля из зоны АТО нет альтернативы, то необходимо быть последовательным и сделать следующие шаги:

Отменить "Роттердам +", который не выполнил своей функции и вернуть потребителям тех 15 млрд грн, о которых говорил министр Носилки как сэкономленные.

Освободить тех людей, которые утвердили "Роттердам +", аргументируя его принятия тем, что это обеспечит автономность от зоны АТО при накоплении угля. Для этого есть процедура ротации членов НКРЕКП.

Определить виновных, которые понесут политическую ответственность за неспособность в течение почти трех лет обеспечить энергетическую безопасность страны в целом и автономность от зоны АТО (как часть энергетической безопасности) в частности.

По материалам: 24tv.ua

Паноптикон

http://panoptikon.org