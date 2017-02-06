Что в Украине мешает иностранным инвесторам

Потоку иностранных инвестиций в Украину мешают одногодовые разрешения на пребывание в стране, невозможность репатриации капитала и многое другое.

В ежегодном рейтинге Doing Business, который готовит группа Всемирного банка, Украина занимает 80-е место в рэнкинге простоты ведения бизнеса (между Сан-Марино и Боснией и Герцеговиной). Это на три позиции выше, чем годом ранее. В подобных глобальных рейтингах инвестиционной привлекательности учитываются такие показатели, как ВВП, проведение реформ в стране и т.д. Хотя сами иностранные инвесторы, приходящие в Украину, зачастую принимают решение на основании абсолютно других данных. Прежде всего - информации, которая касается непосредственно их лично.На прошедшем в конце января Экономическом форуме "Европа - Украина" корреспондент Forbes пообщался с инвесторами из Германии, Франции, Польши и других стран, узнав - что им лично мешает работать в Украине и по каким причинам они отказываются от инвестиций в нашу страну?

Почти никто из собеседников Forbes не назвал вооруженный конфликт на Востоке причиной, по которой они отказались от инвестиций в Украину. Иностранцы обращают внимание на совсем другие факторы.

На первом месте - проблема защиты прав собственности. Даже купив, например, здание, нельзя быть уверенным, что его не отберут. Все помнят, как в 2007 году в офисном здании "Миллениум" на улице Владимирской в Киеве случился скандал: группа "Приват" пыталась выселить из этого офиса ТНК BP, у которой был подписан договор аренды на несколько лет вперед. Структуры "Привата" организовали черную рекламную кампанию: когда утром сотрудники ТНК ВР пришли на работу, в холле офиса они увидели рекламу "Траурной незалежной компании. Бюро похорон", с венками, на которых были написаны имена сотрудников энергокомпании.

Другой пример - французский винодел Кристоф Лакарен открыл бизнес в Шабо Одесской области. Он арендовал землю у пайщиков на 15 лет. Но местные жители, как по своей инициативе, так и по наущению застройщиков, желающих строить на месте виноградников, в прошлом году выкорчевали большинство растений, в том числе редкие многолетние сорта винограда, которые для отрасли бесценны.

Вторая проблема - разрешение на временное пребывание в стране, которое необходимо представителям инвесторов и самим инвесторам. Такое разрешение выдается сроком на год, и его необходимо постоянно обновлять. Да, согласно правилам МИД, граждане из большинства стран ЕС могут пребывать на территории Украины 90 дней из 180 вообще без визы. Но для инвесторов и их представителей эти условия не подходят: им для ведения бизнеса нужно разрешение на временное пребывание.

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При продлении этого разрешения иностранцы сталкиваются с разными ситуациями, в том числе дикими для западного мира. Более того - информация о том, что разрешение на временное пребывание нужно каждый год продлевать, может стать причиной отказа от решения вкладывать деньги в Украину. Ведь если через год у инвестора не будет гарантии, что ему нормально продлят все документы по пребыванию в стране, то кто захочет в такую страну инвестировать?

Об этой проблеме знают в парламенте. В октябре 2016 года в первом чтении уже был принят законопроект об уменьшении барьеров для привлечения иностранных инвестиций (по отмене регистрации иностранных инвестиций и внесению изменений в правила трудоустройства и временного пребывания иностранцев). Пока что инвесторы ждут, будет ли документ принят во втором чтении. Forbes спросил нескольких депутатов, авторов законопроекта No 4541, о будущем либерализации правил для инвесторов. Но никто из собеседников издания, соавторов законопроекта, не смог с первого раза вспомнить данный документ.

Далее - инвесторы говорят о высокой забюрократизированности процедуры получения разрешения на работу. Такой документ можно ждать 3-4 месяца, а при "содействии" конкурентов его могут вообще не выдать, например, топ- менеджеру иностранного предприятия, вызвав проблемы у инвестора.

Следующая проблема - невозможность нормально репатриировать капитал. Все меры, которые предпринимаются с целью не допустить выхода денег за рубеж, в итоге оказываются неэффективными - но ставят барьеры перед инвесторами, которые не могут нормально вернуть вложенные в Украину средства. "НБУ уже заявил о подготовке закона "О валютной либерализации". Такой закон очень своевременный, и понятно, что все валютные ограничения негативно повлияли на возможность привлечения инвестиций в страну в последние годы", - подчеркивает экс-член Совета Национального банка Украины Василий Горбаль.

"Валютное законодательство - устаревшее, оно не стимулирует рынок, а его реформирование идет очень медленно. Инвесторы имеют доступ, например, к обзорам МВФ по каждой стране. И когда представители украинской власти начинают рассказывать инвесторам о своих намерениях, а инвесторы видят оценку МВФ реального положения дел, неопределенность сохраняется. Тогда все риски страны, включая валютные, кредитные риски и так далее, становятся препятствием для принятия решения об инвестициях в Украину", - объясняет глава Совета банковской ассоциации НАБУ Роман Шпек.

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На бытовом уровне иностранцы все время сталкиваются со сложностями вокруг административных услуг: от оформления прописки, аренды жилья, регистрации автомобиля и тому подобного. "Почти все бытовые вопросы в Украине высоко коррумпированы, и решить их в законодательном поле зачастую невозможно", - отмечает глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. По его словам, невозможно без компаний, которые находятся в поле интересов кого-то из чиновников, оформить ту или иную разрешительную документацию. Необходимо постоянно обращаться к посредникам.

Также собеседники Forbes отмечали такие минусы, как низкий уровень знания английского языка, даже в Киеве, сложности с открытием счетов для нерезидентов, по которым требуется постоянное подтверждение каждой транзакции, хотя для украинцев таких ограничений нет.

"Капиталовложения иностранцев будут возможны тогда, когда национальные предприниматели вкладывают свой капитал в национальную экономику. Для них это самый главный ориентир. Если нет национальных инвестиций, то никогда не придут и иностранные инвестиции", - резюмирует экс-глава Совета НБУ и бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Анатолий Гальчинский.

По материалам: Forbes Украина

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