Чтобы сократить субсидии, необходимо серьезно повысить доходы населения - Тарута

То, что власть довела украинцев до состояния, когда они вынуждены просить субсидии, - демонстрирует неуважение государства к гражданам Украины, считает народный депутат Украины, лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута.

Об этом политик заявил в эфире телеканала NewsOne.

"Если в 2014 году было 400 тысяч семей - получателей субсидий, то сейчас 7 миллионов. Власть унижает украинцев тем, что они вынуждены оформлять субсидии. Ведь такое количество субсидиантов означает, что государство граждан не уважает. Власть не дает украинцам возможности получать достойную зарплату, достойную пенсию", - сказал он.

Лидер "Основы" также предложил комплекс мер, которые необходимо предпринять для увеличения благосостояния украинцев, чтобы расходы на оплату коммунальных услуг не превышали 25% бюджета средней украинской семьи.

"Что же необходимо сделать? Основные позиции по этому вопросу как раз и сформулированы в программе партии "Основа". Вокруг этой идеологии- достижения мира и бурного экономического роста - мы и объединились. Мы предлагаем меры по резкому повышению доходов страны за счет модернизации. При их реализации за два-три года пенсии и зарплаты должны повыситься минимум вдвое. При этом расходы на коммунальные платежи снизятся на 40% за счет комплекса мер, включая термомодернизацию домов, модернизацию котелен, теплотрасс", - пояснил Тарута и добавил, что в Украину готовы прийти инвесторы, которые увеличат объемы добычи газа в нашей стране.

"Кроме того, инвестиции в газодобычу, привлечение крупных игроков в этот сектор также позволят снизить расходы населения на услуги ЖКХ. Более того, я уже вел переговоры с потенциальными инвесторами, и они готовы прийти в Украину при наличии прозрачных условий и защите их инвестиций. При таких условиях объемы газодобычи можно резко увеличить за два-три года. И, следовательно, снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, поскольку цена на газ является основной для формирования тарифов", - отметил глава "Основы".

Целевой задачей партии "Основа", по словам Сергея Таруты, является повышение к 2030 году доходов украинцев до уровня восточноевропейских стран - Польши, Словакии. Этому, согласно программе партии, будет предшествовать рост экономики Украины на 10-15% ежегодно.