Чтобы удержать 30 грн за доллар, Украине нужно внешних 5-10 миллиардов долларов- эксперт

Курс гривны к доллару в среднесрочной перспективе будет выдержан в коридоре 30 гривен. Это уже новая реальность для Украины на определенный период времени. Но вопрос, какой ценой удастся удерживать этот курс.

Об этом сообщил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"До конца 2017 года имеются все возможности выдерживать курс в соотношении около 30 гривен за доллар. Могут быть колебания до 5%", - говорит экономический эксперт.

По словам Олега Устенко, чтобы удерживать такой курс, Украине необходимо привлечь внешнее финансирование. Этот объем можно оценить в пределах 5-10 миллиардов долларов. Но, подчеркивает он, скорее всего, эти поступления составят от 2 до 3 миллиардов долларов. Именно поэтому курс будет не 27,2 гривны за доллар, как заложено в Госбюджете, а 30 гривен, потому что остальную сумму надо стараться привлекать в виде кредитов или за счет уменьшения золотовалютных резервов.

Эксперт видит два сценария, по которым будет развиваться ситуация - оптимистический и пессимистический. Оптимистичный реальный при условии проведения Украиной реформ.

"Украина привлекает прямые иностранные инвестиции в объеме около 3 миллиардов долларов. Остаток средств может перекрыть за счет внешних заимствований международных финансовых институтов. Но для того, чтобы занимать деньги, прежде всего в МВФ, Украина должна активнее двигаться по пути проведения реформ. Это даст возможность выдерживать курс до 30 гривен до конца 2017 года ", - говорит Устенко.

В то же время пессимистический сценарий может развиваться при отсутствии реформ.

"Нет реформ - нет сотрудничества с МВФ и другими институтами. Тогда основная альтернатива - уменьшать объемы золотовалютных резервов. Это позволит поддерживать курс гривны. Но ценой уменьшения ЗВР, которые только на первый взгляд кажутся большими - чуть меньше 15,5 миллиарда долларов. Эта величина требует постоянного пополнения, так как она перекрывает около трех месяцев", - подчеркивает Олег Устенко.

Напомним, как сообщал news24ua , в 2016 года долговые обязательства каждого трудоспособного гражданина выросли на 20,5 тыс. грн.

По итогам прошлого года на каждого работающего украинца приходится 116,7 тыс. грн государственного долга, что составляет примерно 36 новых минимальных заработных плат (3,2 тыс. грн).

Такие подсчеты сделали эксперты, сообщает проект "Цена государства".

Эксперты отмечают, что национализация "ПриватБанка" дала треть прироста государственного долга в 2016-м году. Так, из общей суммы долга в 116,7 грн 6,6 тыс. грн приходится на докапитализацию финучреждения.

News24UA

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