Чтобы взыскать штраф с Газпрома, Украина воспользуется правовой помощью других стран

Украина намерена воспользоваться правовой помощью других стран для взыскания с "Газпрома" 172 млрд грн по штрафу АМКУ.

Сейчас принимаются меры по поиску активов "Газпрома" в Украине и взыскании в пользу госбюджета активов российской компании. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции в Киеве во вторник, пишет "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что уже в пользу госбюджета взыскано 80,8 млн грн дивидендов, которые должен получить "Газпром" от деятельности компании "Газтранзит". Кроме того, уже наложен арест на акции "Газпрома" в этой компании номинальной стоимостью 33,3 млн грн.

Петренко уточнил, что в Украине подписано 27 договоров о правовой помощи с другими странами, в частности с европейскими, с помощью которых Минюст продолжит свою работу.

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции о подтверждении взыскании с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около 6,4 млрд долларов) за счет пени за его неуплату.

Хозяйственный суд Киева 17 марта 2017 года постановил взыскать 172 млрд грн из российской компании на основании судебного решения, вступившего в законную силу.

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля 2017 года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ОАО "Газпром" 172 млрд грн.

АМКУ просит наложить арест на имущество и средства "Газпрома" и запретить их отчуждение.