Чубаров: делегация РФ не приехала на заседание ПАЧЭС

В столице Украины 26 сентября начал работу комитет ПАЧЭС по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам

Российская делегация не принимает участия в заседании комитета Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам, который проходит в Киеве

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров.

- Ночью прилетел из Женевы, а с утра в Киеве - заседание Комитета ПАЧЭС по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам. Понятно, что российская делегация не приехала.

На сайте ПАЧЭС сообщается, что 26-27 сентября в Киеве проходит 51-е заседание Комитета по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам.

Как писало QHA, в июне в Албании на заседании ПАЧЭС Чубаров был избран заместителем председателя Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества.

В албанской столице летом этого года Чубаров сообщил, что на заседании Генеральной ассамблеи стран Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества намерен поднял вопрос аннексии Крыма Россией и репрессий против крымских татар.

QHA Крымські Новини

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