Cколько нужно копить на квартиру в Украине - аналитики сравнили цены и зарплаты

Высокие зарплаты в регионе не делают квартиры для людей доступнее

Аналитический центр DOM.RIA подсчитал, сколько лет надо копить на 1- комнатную и 2-комнатную квартиры, откладывая одну среднюю зарплату. В подсчет включили объекты, которые продаются как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Согласно исследованию, желающие купить квартиру смотрят сначала на цену, а уже потом на год постройки. Киевлянам и одесситам сложней всего

За основу взяли семью из двух человек, которые получают среднюю зарплату в своем регионе и не снимают жилье. В таком случае один будет полностью откладывать зарплату на квартиру, а на деньги второго семья будет жить. Данные по уровню средних зарплат в регионах Украины взяли на Госстате. А среднюю долларовую цену квартир перевели в гривну по 28,8 грн./$.

В результате, самым неблагополучным регионом, невзирая на один из самых высоких уровней зарплат, оказалась Киевская область. Местные жители будут собирать на "однушку" 11 лет. Одесситам и жителям Ровенской области для этого понадобиться трудиться 10 лет. Быстрее получится насобирать на квартиру в таких областях, как Кировоградская - 4 года, Черниговская - 5 лет и Запорожская - 5 лет.

Киев захватывает территории - чего добиваются столичные власти В Киеве на однокомнатную квартиру не на окраине города придется копить 8 лет. На двухкомнатное жилье нужно потратить 12 лет.

Цены на недвижимость, которые приводит аналитики - средние. Это значит, что можно найти квартиры подешевле либо торговаться. Также в зависимости от профессии и оклада срок накопления может как увеличиться, так и сократиться. Например, IT-специалистам понадобится вдвое меньше времени: их средняя зарплата в Украине, по данным экспертов - $2,6 тыс. Сложнее всего копить начинающим специалистам и бюджетникам, зарплаты которых часто не дотягивают до средних по региону.