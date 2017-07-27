CNN: Россия три года ждала возможности расколоть Запад

С момента аннексии Крыма Россией в марте 2014 года и ее вмешательства в конфликт на востоке Украины западные державы во главе с США и Евросоюзом демонстрировали необыкновенную твердость в сохранении единого фронта, когда речь заходила о взаимоотношениях с Россией.

Не менее примечательным стало стремление Запада использовать экономические инструменты оказания давления на Россию, чтобы заставить ее изменить политику в отношении Украины.

Санкции, которые Запад постепенно вводил в отношении России, были направлены против стратегических секторов российской экономики, включая энергетический, оборонный и финансовый секторы. Однако, хотя эти санкции нанесли существенный удар по российским предприятиям, в результате их введения пострадали также и многие западные компании.

Американские и европейские производственные и энергетические гиганты понесли существенные убытки. Продажи французских военных кораблей и немецкого оборудования были приостановлены. Многомиллиардные инвестиции таких компаний, как ExxonMobil, Total и Shell, пришлось отложить до лучших времен. Больше всего пострадали компании в тех странах, которые ранее поддерживали тесные связи с Россией, в частности в Италии, Венгрии и Болгарии.

Однако та высокая экономическая цена, которую западным компаниям пришлось заплатить за политическое единство в вопросе антироссийских санкций, действующих по сей день, делает его еще более впечатляющим. Несмотря на экономические потери, политические выгоды от сохранения единого фронта в отношениях с Россией считались гораздо более значимыми. И ключевым моментом в поддержании этого единства стало стремление Вашингтона и Брюсселя вести согласованную политику.

Однако этому единству скоро может прийти конец.

Конгресс США — в своем стремлении продемонстрировать, что он предпринимает конкретные меры в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские выборы, а также в своем стремлении наказать Россию за ее действия в Сирии и других странах — сейчас делает с Западом то, чего Россия не могла сделать с марта 2014 года.

Настаивая на введении нового пакета санкций в дополнение к тем санкциям, которые уже действуют против России, американские конгрессмены, возможно, невольно дают Кремлю то, на что он надеялся с момента начала кризиса вокруг Крыма: они вбивают клин между Европой и США.

Чиновники нескольких влиятельных европейских стран считают, что этот новый пакет антироссийских санкций выходит за рамки их зоны комфорта. Вместо целевых санкций, призванных заставить Россию отказаться от вмешательства в дела Украины, США пытаются использовать санкции в качестве главного инструмента выражения своего недовольства внутренней и внешней политикой России.

Эти новые санкции, которые уже нельзя назвать адресными и хирургически точными — именно такими были те санкции, которые Запад ввел против России в 2014 году — являются гораздо более масштабными и затрагивают горнодобывающие и железнодорожные предприятия, а также энергетические проекты России, которые она реализует за пределами своих границ.

У тех санкций, которые предлагают ввести американские конгрессмены, также множество задач: всего в одном законопроекте конгрессмены пытаются прописать меры, которые должны повлиять на поставки оружия в Сирию, на продажу российских энергоресурсов, а также на процесс приватизации российских государственных предприятий.

Возможно, идея принять такой закон, который позволит одновременно бороться с коррупцией в России и оказывать влияние на ее внешнюю политику, кажется Вашингтону весьма привлекательной, однако некоторые влиятельные политики европейских стран — в первую очередь Германии — считают этот новый законопроект откровенной попыткой захвата экономического влияния.

К примеру, некоторые европейские чиновники рассматривают стремление препятствовать реализации проекта «Северный поток-2» как попытку заменить дешевый российский газ на более дорогой американский сжиженный природный газ.

Это не только разрушит существующие в сфере поставок газа отношения между Россией и такими европейскими странами, как Австрия, Германия и Италия, но и приведет к тому, что европейские промышленные предприятия будут платить за энергию больше своих американских конкурентов. Чиновники Евросоюза уже намекнули на то, что они могут принять ответные меры против США в том случае, если интересы их стран окажутся под угрозой.

Несмотря на резкую публичную реакцию со стороны законодателей и внешнеполитических экспертов, отношение Москвы к принятию этого закона, скорее всего, будет довольно спокойным. Хотя санкции, введенные в 2014 году, нанесли российской экономике определенный ущерб, этот ущерб оказался сравнительно небольшим, и Россия приспособилась к новой экономической реальности. Новый пакет санкций, если он будет одобрен в его нынешнем виде, обязательно нанесет дополнительный ущерб. Однако этот ущерб будет с лихвой скомпенсирован возникновением первого настоящего раскола в трансатлантическом сообществе с 2014 года.

В более широком контексте геополитического конфликта между Россией и Западом это, несомненно, станет самым значимым следствием действий Конгресса США.