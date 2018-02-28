Cовет НБУ одобрил отчет правления за 2017 год

Совет Национального банка Украины (НБУ) одобрил отчет правления НБУ о выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики в 2017 году. Соответствующее решение было принято на заседании Совета 27 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Совет также утвердил рекомендации Правлению НБУ и правительству Украины.

"Работу Правлению НБУ признано благоприятствующей обеспечению целей по инфляции в среднесрочной перспективе. Совет отметил улучшение отдельных показателей банковского сектора", - отмечается в сообщении.

В частности в 2017 году оживился приток депозитов в банковскую систему, наблюдалось повышение активности банков на потребительском сегменте кредитного рынка Украины. В целом улучшились показатели рентабельности активов и капитала банков Украины, а также значения экономических нормативов в целом по банковской системе.

В то же время Совет НБУ указал на фундаментальные риски банковского сектора, которые оставались значительными. В частности, высокой была доля неработающих кредитов, которая по состоянию на начало 2018 года составляла почти 55%.

Также отмечены принятые в 2017 году меры Нацбанка по поддержанию устойчивых темпов экономического роста, в частности, путем снижения учетной ставки в первом полугодии до 12,5%.

"Совет Национального банка считает необходимым обеспечение дальнейшего развития сотрудничества Национального банка с правительством и другими органами исполнительной власти в развитии соответствующих институциональных условий эффективного достижения и поддержания ценовой стабильности в государстве, в том числе в части прогнозирования макроэкономических показателей", - сказано в сообщении.

Совет НБУ также призвал Верховную Раду поддержать Якова Смолия главой Национального банка Украины, в частности в поддержку Смолия выступил глава Совета Богдан Данилишин, позиции которого с Валерией Гонтаревой на посту главы НБУ часто расходились.

Как сообщалось, фракции "Народный фронт" и "Блок Порошенко" заявили, что поддержат назначение Смолия главой НБУ.

голосование за отставку главы НБУ Валерии Гонтаревой и назначение на эту должность Якова Смолия запланировано на четверг, 1 марта.

Напомним, 18 января президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде уволить с должности председателя Нацбанка Гонтареву, которая подала прошение об отставке, и назначить на её место Якова Смолия, который сейчас исполняет обязанности председателя НБУ.

Гонтарева после трехлетнего пребывания в должности подала главе государства прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.

С 11 мая обязанности председателя Нацбанка исполняет Смолий.

5 февраля 2018 года Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту уволить Гонтареву с должности председателя НБУ и назначить Смолия.