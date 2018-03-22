Cписок направлений полетов лоукостера Ryanair из Украины в 2018 году

Заранее стали известны новые направления, которые откроет Ryanair в 2018 году, после второй попытки зайти в Украину.
В пятницу в Киеве состоится официальная пресс-конференция, но некоторые новости стали известны уже сейчас, пишет Lowcostavia.
Начало полетов запланировано на конец октября 2018 года. В продаже билеты появятся ориентировочно в пятницу.
Итак, Ryanair откроет такие направления из Украины:
Новые направления Ryanair из Киева:
Киев - Барселона
Киев - Братислава
Киев - Вроцлав
Киев - Варшава
Киев - Краков
Киев - Познань
Киев - Гданьск
Киев - Вильнюс
Киев - Стокгольм
Киев - Лондон
Новые направления Ryanair из Львова:
Львов - Краков
Львов - Варшава
Львов - Дюссельдорф
Львов - Мемминген
Львов - Лондон