Далекоидущая блокада (Diena, Латвия)

Прошел месяц с тех пор, как несколько сотен добровольцев — главным образом, ветеранов конфликта в восточной Украине — блокируют железнодорожное сообщение между пророссийскими сепаратистами Донбасса и остальной Украиной.

Активисты таким образом пытаются прервать экономическое сотрудничество Киева с сепаратистами, которое до сих пор было достаточно внушительным. По подсчетам, полное прекращение этого сотрудничества обернется для украинской экономики ущербом в 2 миллиарда долларов в год. Учреждения власти блокаду осуждают, но не принимают мер против активистов. Возможно, потому что блокада Киеву выгодна, поскольку она уменьшает вероятность того, что придется выполнять Минские соглашения, или план по нормализации ситуации на востоке Украины.

Минские соглашения были достигнуты в тот момент, когда положение на фронте стало критическим для Киева, и поэтому многие на Украине изначально считали эти соглашения такими, от которых необходимо отказаться. Тем временем, Москве Минские соглашения выгодны, так как в случае их реализации, с формированием, по сути, федеративного украинского государства у Кремля появились бы широкие возможности контролировать происходящее на Украине при посредничестве пророссийских политиков Донбасса. Донбасс также фактически получил бы право вето в отношении внешней политики Украины, что исключает возможность присоединения этой страны к Европейскому союзу и НАТО.

Разумеется, в тексте Минских соглашений обо всем вышеупомянутом нет ни слова, но на практике такой сценарий вероятен, потому что симпатии большинства жителей Донбасса на стороне России. Наивно надеяться, что на выборах в этом регионе какая-либо из проевропейских партий Украины может добиться заслуживающих внимания успехов. Таким образом, после возможной амнистии, федерализации и т.д. Донбасс законно станет открытым представителем России на Украине, к тому же, с широкими возможностями реализовать эти интересы. Более того, «Минск-2» не только подписан в присутствии международных гарантов, но и поддержан ООН, и поэтому отказаться от этого соглашения Киев может только по серьезным причинам, которые противоположная сторона старается не дать.

В итоге, Украине необходимо сделать выбор между принятием Минских соглашений, попыткой восстановить контроль над Донбассом при помощи военной силы и полным отказом от этого региона. С учетом того, что Минские соглашения Киеву невыгодны, а военная победа при нынешнем соотношении сил маловероятна, к тому же, еще одно поражение чревато полным развалом украинского государства, отказ от Донбасса де-факто или, возможно, де-юре вовсе не столь неразумен, как может показаться на первый взгляд. Этим и объясняется тот факт, что никто не пытается остановить активистов, даже несмотря на риски для экономики государства. Чем меньше у Киева будет связей с сепаратистами, тем шире возможности для маневра в продвижении на Запад.

Андис Седлениекс