Данілов не вважає ситуацію в енергетиці критичною

Запасів газу в українських сховищах достатньо для нормального проходження опалювального сезону.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 15 жовтня за підсумками засідання РНБО заявив Олексій Данілов.

Він нагадав, що в українських підземних сховищах накопичено 18,7 млрд кубометрів газу - цього цілком достатньо для проходження опалювального сезону.

"Така ситуація в нас була у 2014-17 роках. Більше газу на початок опалювального сезону закачали лише торік", - нагадав Данілов.

Секретар РНБО додав, що не вважає за потрібне невідкладно втручатися в ситуацію. Утім, зважаючи на те, що це резонансне питання перебуває під особистим контролем Президента, Данілов не виключив, що воно стане предметом розгляду на одному з наступних засідань РНБО.

Водночас Данілов визнав, що питання забезпечення України вугіллям залишається невирішеним. "При потребі РНБО ухвалюватиме термінові рішення. Всі законодавчі важелі для цього у нас є", - запевнив Данілов.

Міністерство енергетики планує зобов'язати виробників електроенергії з вугілля припиняти виробництво у разі зменшення запасів палива на складах нижче гарантованого рівня. Міністерство розраховує на збалансування запасів вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) за рахунок імпорту. За даними відомства, у жовтні Україна планує імпортувати 600 тис. тонн вугілля. Плановий власний видобуток - 1,7 млн тонн.