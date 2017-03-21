Данилюк: МВФ в течение "пары дней" получит уточненные макропоказатели с учетом блокады Донбасса

Международный валютный фонд (МВФ) в течение "пары дней" получит уточненные макропоказатели у учетом блокады Донбасса. Об этом во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина", заявил глава Минфина Александр Данилюк.

"Ситуация развивалась достаточно быстро и совет директоров МВФ хотел получить точную картину (экономической ситуации с учетом блокады Донбасса, - ред.)", - заявил министр, объясняю почему вопрос выделения транша исчез с повестки дня МВФ.

По словам главы Минфина, расчеты будут предоставлены в течение "пары дней".

"Как только они будут завершены. Надеемся, это пара дней... Мы должны проговорить все эти цифры и понять, чтобы у нас была единая позиция... Мы договорились, что сейчас мы в течение 1-2 дней завершим необходимые расчеты ", - отметил Данилюк.

Также Данилюк заверил, что такая ситуация никак не повлияет на курс гривны, поэтому что это "пара дней".

Отметим, что НБУ уже предоставил свои рассчеты макроэкономических показателей с учетом блокады. Так, НБУ ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2017 году с 2,8% до 1,9%. В частности, в НБУ предполагают, что блокада Донбасса приведет к замедлению роста ВВП на 1,3 п. п., однако улучшение внешнеэкономической ситуации для Украины окажет положительное влияние на ВВП оценочно на 0,4 п. п.

НБУ ухудшил свой прогноз международных резервов в 2017 году. В частности, прогноз упал c 21,3 млрд долларов до 20,8 млрд долларов.

Также НБУ ухудшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса в 2017 году с 3,5 млрд до 4,3 млрд долларов.

Как сообщалось, вопрос о выделении Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долл. исчез из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта. В Минфине сообщили, что это связано с торговой блокадой Донбасса. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.