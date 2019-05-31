Данилюк прокомментировали идею объявления Украиной дефолта

Объявление дефолта не является хорошим путем для государства, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Об этом заявил он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

По идее объявление дефолта Данилюк заявил, что не является сторонником озвученного предпринимателем Игорем Коломойским сценария. "Это мнение отдельного бизнесмена", - заявил секретарь СНБО.

"Государство и государственные органы придерживаются иной позиции. Мы действуем в интересах граждан", - добавил он.

Данилюк призвал не вредить достигнутой непростым путем финансовой стабильности, а наоборот - поддерживать и развивать позитивные сдвиги.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times заявил, что Украина должна последовать примеру Греции и объявить дефолт. "По моему мнению, мы должны повести себя с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", - сказал он.

Временный дефолт в этой стране принес положительный эффект, считает Коломойский.

Платежи Украины по кредитам достигнут максимума в 2019 году, напомнил он. При этом, по его убеждению, украинцы устали от жесткой экономии, которую навязывает стране МВФ. Доказательством своих слов он назвал избрание Владимира Зеленского президентом.

Бизнесмен предположил, что если Зеленский будет "слушаться" Запада, то "станет, как Порошенко" - его рейтинги опустятся до 5-15%.

Альтернативой дефолту Коломойский назвал списание украинских долгов Соединенными Штатами и Евросоюзом. Запад не интересует Украина, он хочет "навредить России", заявил бизнесмен.