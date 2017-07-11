Данилюк заверил МВФ в принятии пенсионной реформы в ближайшее время

Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристин Лагард, что пенсионная реформа будет принята в ближайшее время. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Отметил (во время встречи с К.Лагард - ред.), что пенсионную реформу будет принято в ближайшее время, потому что все спорные вопросы уже решены и все стороны поддерживают предложенную реформу", - написал А.Данилюк.

По его словам, на встрече также обсуждалось дальнейшее сотрудничество в рамках программы МВФ, а именно земельная реформа, приватизация, борьба с коррупцией и реформа ГФС.

"Законопроект о приватизации уже принят правительством и вскоре будет подан в Верховную Раду", - уточнил А.Данилюк.

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Кроме того, он обсудил с директором-распорядителем МВФ запуск проекта по комплексному реформированию ГФС, при поддержке МВФ, цель которого, в том числе - борьба с коррупцией и улучшение администрирования налогов.

"Приятно было услышать положительные отзывы о работе электронного реестра автоматического возмещения НДС - процесс стал прозрачным и понятным. Шаг за шагом истребляем коррупцию и улучшаем условия для бизнеса", - добавил министр.