Дания боится проиграть в драке из-за российского газопровода (Berlingske, Дания)

Иногда необходимо обращать внимание в первую очередь на то, о чем не говориться при обсуждении крупных проектов. Но датское правительство напрасно пыталось найти хотя бы одно слово о российском газопроводе «Северный поток 2», который идет по дну Балтийского моря, когда Европейская комиссия на прошлой неделе обсуждала создание энергетического союза, который должен обеспечить поставки энергии из различных источников и уменьшить зависимость от российского газа.



За несколько дней до этого правительства Дании и Швеции послали Европейской комиссии совместное письмо с просьбой дать официальную оценку проекта. Такая оценка позволит принять решение на уровне ЕС и снять необходимость в получении экологического одобрения Дании и Швеции, которое решает судьбу газопровода.



«Подготовительная работа над проектом „Северный поток 2“ идет в быстром темпе. Швеция уже получила формальную заявку на место укладки газопровода в ее экономической зоне, и Дания, по всей видимости, скоро тоже получит соответствующую заявку. Такое развитие событий четко показывает необходимость скорейшего появления оценки Комиссии. Эта оценка должна показать, насколько проект соответствует законодательству ЕС и целям энергетического союза», — говорится в письме от 25 января.



Дания в тяжелом положении



Короче говоря, речь идет о том, чтобы датское правительство не попало в трудную ситуацию, когда маленькая Дания должна либо ссорится с Россией, либо разочаровывать своих многочисленных друзей в Центральной и Восточной Европе, не в последнюю очередь на Украине. Украина опасается, что «Северный поток 2» будет означать, что страна теряет все свои доходы от российского газа, который в настоящее время идет в ЕС по трубопроводам Украины — газ вместо этого пойдет по «Северному потоку 2» из России прямо в Германию.



Министр иностранных дела Андерс Самуэльсен (Anders Samuelsen) на прошлой неделе был на Украине, где «Северный поток 2» вызывает озабоченность, о чем неоднократно заявляло украинское правительство.



«Дания хочет, чтобы этот вопрос решила Комиссия, поскольку его решение не должно быть делом отдельных стран Евросоюза. Этот вопрос является не только датско-российским. Он имеет гораздо бόльшее геополитическое значение. Поэтому было бы неправильно, если бы только одна страна союза на индивидуальной основе принимала такое решение», — заявил Андерс Самуэльсен в понедельник на встрече министров иностранных дел в Брюсселе.



Такую же позицию занимает и министр энергетики Ларс Кр.Лиллехолт (Lars Chr.Lilleholt), который не хочет обсуждать заявку на получение экологического одобрения «Северного потока 2» до принятия решения по этому вопросу Европейской комиссией.

«Было бы естественно, чтобы мы сначала дождались оценки Комиссии, а уже потом высказывали свою точку зрения по этому вопросу», — пишет министр энергетики в электронном письме в газету Berlingske.

Он добавляет, что Дания не будет сразу же блокировать «Северный поток 2», если об этом не будет принято решение ЕС:

«„Северный поток 2“ является коммерческим проектом. Если Дания получит заявку, она будет рассмотрена в соответствии с правилами и международными обязательствами Дании в этой области, которые должны быть выполнены».

Юристы не дают Европейской комиссии возможность блокирования

Заявка на экологическое одобрение Дании ожидается в марте, но Дания и Швеция, вероятно, будут долго ожидать желаемую оценку Европейской комиссии. У Европейской комиссии не было комментариев к письму Дании и Швеции, но она ссылается на сделанные ранее замечания заместителя председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича (Maroš Šefčovič), ответственного за энергетический союз.

Он заявлял несколько раз, что «Северный поток 2» не соответствует целям энергетического союза обеспечить различные источники энергии, но на прошлой неделе в связи с работой по созданию энергетического союза он также сказал, что есть причина «меньшей озабоченности, чем раньше», потому что меры, принятые в последние годы, уже обеспечили возросшую конкуренцию.

Необходимо также учитывать, что проект, согласно предварительной оценке Европейской комиссии, не может быть заблокирован чисто юридически. Это связано с тем, что «Северный поток 2» поставляет газ в ЕС, а не внутри самого ЕС. Поэтому газопровод не подпадает непосредственно под европейское законодательство, согласно которому трубопроводы не должны принадлежать компаниям, которые поставляют газ по ним. Но Европейская комиссия никогда официально не выступала с этим выводом, потому что постоянно ищет возможности заставить российского газового монополиста Газпром, который владеет «Северным потоком 2», отказаться от этого проекта.

Ключ находится в Германии

Проблема Дании и Швеции, а также многих стран Центральной и Восточной Европы, являющихся противниками «Северного потока 2», состоит в том, что газ должна получить Германия, и здесь проект рассматривают как чисто коммерческий. Такой же позиции придерживаются Франция и Нидерланды — там получателями газа являются некоторые из их энергетических гигантов.

«Такая оценка в настоящее время не особенно приятна. Германия должна занять другую позицию, чтобы изменить существующее положение», — говорит источник в руководстве Европейской комиссии, который не пожелал назвать своего имени из-за сложности вопроса.

В компании «Северный поток 2», которая принадлежит российскому газовому государственному монополисту Газпрому, считают опасения безосновательными.

«„Северный поток 2“ вносит вклад в достижение трех главных целей ЕС в области энергетики: надежность поставок, мощность источника и конкурентоспособность. ЕС может достичь эти три цели одновременно лишь при условии, что есть достаточные поставки газа. „Северный поток 2“ вносит, таким образом, значительный вклад в деятельность энергетического союза», — пишет официальный представитель компании Йенс Мюллер (Jens Müller) в электронном послании газете Berlingske.

Якоб Уссинг