Дания разрешит "Северный поток-2" под гарантию транзита газа через Украину

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину, сообщает Немецкая волна.

"В этой связи украинский вопрос имеет решающее значение", - заявил премьер- министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен в четверг, 12 апреля, в Берлине после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Расмуссен напомнил, что правительство Дании еще не дало согласия на строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны. Датские законы требуют, чтобы правительство, принимая решение, "учитывало геополитические рамочные условия". Этот аспект сейчас изучает министерство иностранных дел Дании.

Понятно, что в случае с "Северным потоком-2" речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике, сказал датский премьер. Его строительство касается не только Дании, поэтому, по словам Расмуссена, он рад, что канцлер Меркель 10 апреля сделала недвусмысленное заявление по этой теме.

В понедельник по итогам встречи с украинским президентом Петром Порошенко Меркель заявила, что реализация проекта газопровода "Северный поток-2" возможна только при условии, что Украина продолжит играть роль страны- транзитера при поставках российского газа в Европу. По ее словам, при оценке проекта необходимо учитывать и "политические факторы".

Напомним, Германия уже выдала все разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря. Требуются еще разрешения от Финляндии, Дании и Швеции.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Петр Порошенко назвал газопровод "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к России.