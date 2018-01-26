Давос-2018: Мы ждем инвесторов - Порошенко

Президент Петр Порошенко отметил, что счастлив, что впервые за много лет в Давосе появился "Украинский дом", сообщает пресс-служба АПУ.

"И слоган: креативность, инновации, возможности - это лучшая характеристика относительно Украины", - сказал Президент, выступая на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в "Украинском доме" в Давосе, где проходит 48-е ежегодное заседание Всемирного экономического форума.

Он поблагодарил организаторов и спонсоров этой площадки, а также энтузиастов, которые приехали в Давос, чтобы доносить информацию об Украине.

Петр Порошенко подчеркнул, что Украина изменилась за последний период. Так, удалось достичь макрофинансовой стабильности, очистить банковскую систему, принято реформу образования, здравоохранения, судебную и пенсионную реформы, сделаны важные шаги в сфере кибербезопасности, сельской медицины. "Когда я был избран Президентом, Украина не имела 3G связи по причине коррупции. Вскоре мы откроем конверт для 4G связи. У нас есть много компаний, готовых инвестировать в это", - отметил Глава государства. По его словам, в этом году более 80 компаний - мировых лидеров обратились с предложением о встрече с Президентом Украины. "Это очень хорошая характеристика того, насколько популярна Украина сейчас среди инвесторов и насколько они верят в наш успех", - добавил Глава государства.

Президент напомнил, что был принят новый закон о приватизации. "Больше не будет специальных соревнований, которые были символом коррупции. Будет прозрачная приватизация и мы требуем запустить ее немедленно", - подчеркнул Глава государства.

Президент отметил роль ЕБРР, Всемирного банка, МВФ и других международных финансовых институций в поддержке реформ. Глава государства выразил уверенность, что Украина достигнет еще лучших результатов и сможет занять место среди первых 50 стран рейтинга Doing Business.

"Сегодня была дискуссия - стакан наполовину полон или пуст. У меня новая версия и, надеюсь, Президент ЕБРР (Сума Чакрабарти - ред.) поддержит меня - стакан уже не наполовину, а мы уже больше. И это важное сообщение - пожалуйста, больше не тратьте время и не ждите июня-июля-августа или осени. Это правильное время и место сегодня быть в "Украинском доме" в Давосе. Мы ждем вас, инвесторов", - отметил Глава государства. Он подчеркнул, что было сделано много для улучшения инвестиционного климата. "Украина сейчас другая. Вы можете приехать, и мы покажем вам это", - подчеркнул Президент, поблагодарив Президента ЕБРР за поддержку реформ в Украине.