ДБР проводить масові обшуки у податківців за заявою екс-міністра фінансів - ЗМІ

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять одночасно більше 20 обшуків у приміщеннях Державної податкової служби України, податкових інспекцій Києва, Львівської та Донецької областей, а також за місцем проживання деяких податківців.

Як повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на свої джерела, обшуки проходять в рамках кримінального провадження, яка розслідується за заявою ексміністра фінансів Ігоря Уманського про схеми з ПДВ.

Слідчі дії здійснюються у співробітників, які можуть бути причетні до незаконного формування "схемного" податкового кредиту, в результаті чого державний бюджет недоотримав кошти в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, у квітні Кабмін звільнив Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби, а Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби.

Незадовго до цього, ексглава Мінфіну Ігор Уманський звинуватив митницю і податкову нібито в махінаціях з ПДВ. Через деякий час після заяви колишнього міністра глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Уманський може займатися питанням корупції в митниці та податкової його радник.

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка розслідує можливі махінації у податковій та митній службах.

За матеріалами: Facebook "Стоп цензурі!"

