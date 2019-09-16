Дефицит внешней торговли за первые семь месяцев вырос почти на 20%

За первые семь месяцев 2019-го негативное сальдо внешней торговли Украины товарами увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 18,5% - до $4,936 млрд, сообщает Госстат. В то время как экспорт товаров из Украины с января по июль вырос на 7% - до $28,748 млрд, импорт увеличился на 8,5% - до $33,684 млрд. Торговали же суммарно с 218 странами.

Что же касается июля (последнего месяца, за который Госстат приводит информацию), то в этом месяце, по сравнению с июнем, сезонно скорректированное негативное сальдо внешней торговли сократилось на 12,8% - до $0,956 млрд. Объем экспорта возрос на 5,7% - до $4,385 млрд, импорта - на 1,8%, до $5,340 млрд.

Больше всего за январь-июля Украина экспортировала следующие товары:

Недрагоценные металлы и изделия из них - на $6546,1 млн.

Продукты растительного происхождения - $6453,1 млн.

Минеральные продукты - $2952,6 млн.

Жиры животного и растительного происхождения - $2799,9 млн.

Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование - $2552,8 млн.

Импортировали же больше всего следующую продукцию:

Минеральные продукты - на $7341,9 млн.

Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование - $7000,1 млн. Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки - $6823,4 млн. Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности - $4505,9 млн. Реакторы ядерные, котлы, машины - $3762,0 млн.