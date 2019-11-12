Дело Александра Писарука: Интересы и последствия

Обыск помещения банка, а затем задержание и последовавшее освобождение главы "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины нельзя назвать обыденным явлением.

Хотя в активе у НАБУ имеются задержания обладателей куда более высоких должностей, задержание главы одного из крупнейших банков страны несомненно было воспринято как яркий сигнал, способный повлиять на политические и экономические процессы в стране.

Причиной тому не только статус задержанного главы банковского учреждения, по итогам II квартала 2019 года занявшего 5-е место по размерам активов среди украинских банков, но и инкриминируемые ему обвинения в растрате государственного рефинансирования.

Сумма в 1,2 млрд грн, инкриминируемая Александру Писаруку, несомненно впечатляет, но все же теряется на фоне более 200 млрд грн, выданных НБУ в виде государственного рефинансирования украинским банкам только в 2014 году.

Однако, по единодушному мнению экономических и финансовых экспертов, опрошенных 112.ua, политической и личной составляющей в деле НАБУ против Александра Писарука куда больше, чем экономики, но именно последняя может пострадать сильнее всего.

Так, по мнению финансового эксперта Бориса Кушнирука, ситуация вокруг Александра Писарука имеет несколько слоев, начиная с наиболее ярко выраженного политического и заканчивая экономическим аспектом, куда менее ярким.

"Здесь смешался ряд пластов - скажем, желание НАБУ доказать свою полезность власти, пытаясь в ходе следствия найти улики на экс-президента Петра Порошенко или тех, кого экс-владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский считает своими врагами. В данном случае речь, конечно, идет об экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой. Второй пласт - условно антиолигархический, направленный против экс-владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка. Наконец третий - непосредственно связанный с экономикой, точнее даже с инвестиционной составляющей имиджа Украины", - определяет эксперт круг интересов сторон в случившемся.

Если с желанием изрядно скомпрометированных антикоррупционеров доказать свою пользу более-менее понятно, то с двумя другими аспектами все несколько сложнее.

"Ситуация с "VAB Банком" и Олегом Бахматюком, на мой взгляд, очень показательна. Тут неминуемо приходят аналогии с Игорем Коломойским и "ПриватБанком": в обоих случаях речь идет об олигархах, чей бизнес строился на кредитах от контролируемых ими банков. Однако в отличие от Игоря Коломойского Олегу Бахматюку никто не предлагал реструктуризацию своих долгов, по сравнению с ситуацией с национализацией "ПриватБанка", однако олигарх оказался не готов выплачивать свои долги.

Я уверен, если бы тому же Бахматюку предложили заключить договор о реструктуризации на 7-10 лет, его предприятия, представленные в пищевой промышленности и агросекторе, смогли бы за это время выйти из кризиса, ведь их продукция нужна всегда. К тому же у Бахматюка нет "запасного варианта" в виде зарубежных активов: его бизнес сосредоточен в Украине, и он заинтересован в спасении своих предприятий", - считает эксперт.

"Разумеется, нельзя говорить, что Олег Бахматюк "белый и пушистый", но подобная ситуация заставляет думать об избирательности действий правоохранителей и власти, что не может не настораживать. И тут еще явственнее встает конечная цель расследования в виде поиска выхода на Валерию Гонтареву и Петра Порошенко через Александра Писарука", - подчеркивает Борис Кушнирук.

От подобных действий, по мнению собеседника 112.ua, серьезно пострадает отечественная экономика, чей ущерб будет выражаться как в материальных, так и в нематериальных активах.

"Банковская группа "Райффайзен" одна из крупнейших в мире, и известие о задержании ее топ-менеджера в Украине несомненно скажется на ее имидже и текущих делах в Украине, хотя в масштабах всей группы влияние этого вряд ли будет так уж сильно ощущаться.

Вместе с тем подобный скандал вокруг иностранной банковской структуры, инициированный властями, несомненно скажется на инвестиционном имидже Украины, и так не слишком высоком. Не стоит забывать также о деле "VAB Банка" и группы Олега Бахматюка. Ведь, если будет избран силовой вариант разрешения ситуации с долгами, вряд ли государство вернет долги агробарона. Скорее, все закончится банкротством его предприятий и потерей рабочих мест", - считает эксперт.

Личную заинтересованность в деле Александра Писарука видит и эксперт Growford Institute Алексей Кущ, обращающий внимание на создаваемую в последнее время негативную атмосферу вокруг национализации "ПриватБанка".

"Инициативы о создании парламентских комиссий по расследованию "банкопада" 2014-2016 годов и деятельности Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ, недавний обыск в "ПриватБанке" - все это говорит, скорее, о желании создать некую ауру "неправильности" национализации "ПриватБанка".

Если бы речь шла о желании выяснить, куда ушло рефинансирование от НБУ, надо разбираться со 180 млрд грн задолженности по проблемным кредитам банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц, которые приходятся на 600 должников, половина которых являются связанными с банками лицами. Будь так, действия правоохранителей были бы оправданы", - считает эксперт.

Вместо этого же задержание главы крупного иностранного банка, по словам Куща, скорее, станет еще одним звеном в цепочке утери инвестиционной привлекательности Украины, набирающей при новой власти прямо-таки рекордные обороты.

"Криворожсталь" и доначисление ей налогов, попытка национализации "Укртелекома" через суд, скандал вокруг табачной отрасли, принадлежащей иностранным компаниям, теперь еще и "Райффайзен Банк Аваль Украина". Четыре крупных скандала всего за несколько месяцев - это, можно сказать, рекорд по потере инвестиционной привлекательности нашей страной.

И это при том, что властью прямо было обещано повышение иностранных инвестиций в страну, и ожидания этого у общества были. На деле же происходит, скорее, обратный процесс, при том что сам "Райффайзен" вряд ли особо пострадает", - подчеркивает эксперт.

Вместе с тем Алексей Кущ напоминает о безусловной необходимости расследования ситуации с рефинансированием и проблемными кредитами, однако без настораживающих моментов в лице просматриваемых избирательности следствия и скрытых мотивов, прикрываемых благими намерениями.

Экономический эксперт Украинского института будущего Даниил Монин считает, что непосредственного влияния на себе от скандала с Александром Писаруком национальная экономика на себе не ощутит.

"Речь идет, скорее, о действительно неоднозначных результатах деятельности НБУ в 2014-2016 годах - более 200 млрд грн рефинансирования в 2014 году, действительно необходимых из-за резкого оттока депозитов из банковской системы.

С другой стороны, рефинансирование "ПриватБанку" накануне его национализации шло под 31%. Как его можно было вернуть? В этом смысле экс- главу НБУ Степана Кубива, на которого и пришелся период наибольшего рефинансирования банков, может ожидать большое количество вопросов от правоохранителей", - говорит о странностях рефинансирования НБУ эксперт.

Вместе с тем каких-то серьезных последствий от задержания Александра Писарука для экономики, финансовой и банковской страны эксперт не предполагает.

"Конечно, эта ситуация не добавит доверия к отечественным банкам, но украинцы и так его не испытывают", - подчеркивает собеседник 112.ua.

Никита Синицин