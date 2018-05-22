Дело Мартыненко передали в суд

Мартыненко и Василькову инкриминируют завладение денежными средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" в особо крупных размерах.

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело бывшего народного депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко, которому вчера вручили обвинительный акт, и которого подозревают в завладении имуществом госпредприятия "НАЭК Энергоатом".

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой по результатам досудебного расследования НАБУ направлено в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Мартыненко М.В., Переломы С.В., Журила Г.М., Сорокина Е.Г., Богданца В.И., Василькова В.А. Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов полученных преступным путем), ч.1 ст.255 УК Украины (создание преступной организации)", - говорится в сообщении САП.

Мартыненко и Василькову также инкриминируют завладение денежными средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов поставки оборудования от чешской компании SKODA JS и заключении и исполнении контракта между SKODA JS и компанией BRADCREST INVESTMENTS SA на общую сумму 6 777 400 евро.

Также Мартыненко М., Перелома С., Журило Г., Сорокин А. и Богданец В. обвиняются в завладении денежными средствами ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн. долл. США путем купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника.

При этом продолжается досудебное расследование в отношении других подозреваемых. В частности объявлен розыск еще четырех фигурантов, двое из которых - граждане Австрийской Республики.

Напомним, 20 апреля 2017 года детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты свыше 17 миллионов долларов госпредприятия "ВостГОК".

22 апреля 2017 года Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов.

В ноябре прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение об объединении уголовных производств о растрате средств "ВостГОКа" и "Энергоатома" в одно. Сейчас в этом объединенном уголовном производстве о подозрении сообщено 11 лицам, из которых 4 находятся в розыске. 20 декабря Мартыненко вручили обновленное конечное подозрение.