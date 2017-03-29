Дело о "бондах Януковича" не обещает Украине ничего хорошего

Высокий суд Лондона снял с Российской Федерации обвинения в политическом давлении на Украину в рамках разбирательства по долгу в 3 млрд долл. Украины перед РФ.

Об этом говорится в решении суда, принятом сегодня. Судья отверг все аргументы украинской стороны и одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о взыскании 3 млрд долл. долга по облигационному займу 2013 года.

Украинская сторона намерена оспаривать решение Высокого суда Лондона. Суд дал разрешение на подачу апелляции.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина докажет, что займ был взяткой лидера РФ Владимира Путина тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу за отказ от евроинтеграции.

Предыдущий министр финансов Украины Наталья Яресько утверждала, что Украина выиграет судебный процесс по долгу перед РФ. С аналогичным заявлением выступал и министр юстиции Украины Павел Петренко.

Минпромhttp://www.minprom.ua/news/227552.html