"Дело о рюкзаках": Суд снял арест с имущества сына Авакова

Апелляционный суд Киева отменил постановление суда первой инстанции о наложении ареста на имущество сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и назначить новое судебное рассмотрение ходатайства о наложении ареста на это имущество.

Об этом в комментарии журналистам после судебного заседания сообщил прокурор САП Александр Снегирев, сообщает корреспондент Укринформа.

"Суд отменил постановление о наложении ареста на имущество (Авакова- младшего - ред.) и назначил новое судебное рассмотрение (ходатайство о наложении ареста на имущество Александра Авакова - ред.) в связи с тем, что в материалах производства (присланных из суда первой инстанции - ред.) отсутствовал журнал судебного разбирательства. Это является безусловным основанием для отмены судебного решения", - сказал Снегирев.

Он отметил, что на это имущество налагается предварительный арест, поэтому "при таких обстоятельствах он, можно так сказать, возобновляет свое действие".

"То есть, мы возвращаемся на стадию рассмотрения (ходатайства - ред.), а действует предварительный арест на это имущество. Поэтому юридической возможности для того, чтобы это имущество сменило владельца, на данный момент нет", - объяснил прокурор.

Как отметил Снегирев, то, что в суде первой инстанции будет назначено повторное рассмотрение этого ходатайства, "на предварительный арест имущества, который был наложен по этому производству, это никак не влияет".

Он сообщил, что предварительный арест налагается по постановлению заместителя директора или директора НАБУ по согласованию с прокурором САП, и после наложения ареста нужно было 48 часов для того, чтобы подать соответствующее ходатайство, что и было сделано.

"Суд удовлетворил это ходатайство тогда, но так как суд это решение отменил, мы просто возвращаемся на предыдущую стадию ... Имущество, если не будет совершено правонарушений, никуда не денется. Оно будет продолжать находиться под предварительным арестом", - подчеркнул он. Читайте также: Дело рюкзаков: суд оставил сына Авакова под личным обязательством

В то же время адвокат сына главы МВД Андрей Тарасов в комментарии журналистам отметил, что то, что в материалах производства не было журнала судебного заседания, "это нарушения со стороны суда первой инстанции".

При рассмотрении апелляционной жалобы в суде не было самого Александра Авакова, присутствовали только его адвокаты.

Как сообщал Укринформ, 31 октября НАБУ задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и руководителя IТ-компании "Turboseo" Владимира Литвина в рамках расследования дела о растрате 14 млн грн при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Соломенский районный суд Киева 1 ноября избрал личное обязательство в качестве меры пресечения для всех трех фигурантов так называемого

Позже в САП сообщили, что суд наложил арест на имущество Авакова-младшего и Чеботаря.