Дело о взяточничестве при строительстве "Стены" передали в суд

Военная прокуратура передала в суд обвинение против чиновников Государственной пограничной службы во взяточничестве при реализации проекта инженерно-технического обустройства государственной границы с Россией (проект "Стена").

Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона, передают Українські Новини.

Согласно ему, в Оболонский районный суд Киева направлен обвинительный акт относительно военнослужащих структурных подразделений Госпогранслужбы в совершении ими преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Сообщается, что обвиняемые вымогали у предпринимателя деньги за подписание актов приема-передачи выполненных работ, перечисление средств коммерческому обществу по договору и нерасторжение договора с предприятием.

При этом в августе детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали 7 подозреваемых (в том числе 3 чиновников Госпогранслужбы) в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена".

Как сообщали Українські Новини, 11 августа Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 7 задержанным по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Стена" и назначил залог общей суммой 25,5 млн гривен.

НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ по проекту "Стена" использовали для отмывания средств субподрядчика ООО "Кот-Трейд", директором которой была уборщица.