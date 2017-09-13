Дело Приватбанка: арестованы завод Биола, здание 1+1 и Boeing

Печерский районный суд Киева арестовал здание завода Биола (Днипро), здание в Киеве, которое арендует телерадиокомпания Студия 1+1, а также самолет Boeing по делу хищения средств из Приватбанка.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.

Согласно судебным материалам, должностные лица Приватбанка путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 завладели чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка в сумме более 19 млрд гривен, выделенным на рефинансирование.

В рамках следствия прокурор просил суд о наложении ареста на следующее имущество: принадлежащие ООО Хаджибей земельные участки в Одесской области, Овидиопольском районе, массив Золотой берег (акватория Черного моря); принадлежащее ООО Подол Недвижимость нежилые помещения жилищно-офисного здания и подземного паркинга в Киеве по ул. Фрунзе, 23 (арендует Студия 1+1); здание завода Биола в Днипре по ул. Береговая, 135,, которое принадлежит ООО Эрлан; самолет Boeing 767-300 (собственность португальской Pennylane - Comercio Internacional LDA).

Кроме того, прокурор просил об аресте и другой недвижимости.

Напомним, в начале июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о наличии вопросов к бывшему руководству Приватбанка и представителям Национального банка о незаконной выдаче кредитов в декабре 2016 года.