Дело "Роттердам плюс". Главе компании "Оператор рынка" Евдокимову сегодня избирают меру пресечения, другие фигуранты находятся за пределами Украины

Детективы Национального антикоррупционного бюро вызвали на допрос на "вторник - среду" пятерых человек, которые причастны к введению формулы "Роттердам плюс". Если они не придут, правоохранители "примут меры для розыска", сказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Он добавил, что НАБУ просит суд арестовать директора госпредприятия "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Владимира Евдокимова с альтернативой залога 50 млн грн.

Прокуроры Национального антикоррупционного бюро будут просить суд арестовать с альтернативой внесения залога шестерых человек, которые причастны к введению формулы "Роттердам плюс". Об этом 9 августа в Киеве во время пресс-конференции сказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы просим суд об аресте [директора госпредприятия "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Владимира] Евдокимова с альтернативой 50 млн грн залога. Скорее всего, аналогичные ходатайства будут внесены и в отношении других лиц", - сказал он.

Холодницкий подчеркнул, что Соломенский суд Киева сегодня избирает меру пресечения Евдокимову.

Он добавил, что остальные пятеро фигурантов дела находятся за рубежом.

"Есть фигуранты, которые сейчас не задержаны, поскольку находятся за пределами Украины, в отношении них начат уголовный процесс, им оставлены подозрения, их вызвали на вторник - среду к детективам. В случае их неявки будут приниматься меры для их розыска", - сказал Холодницкий.

24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших угольную формулу "Роттердам плюс".

С 1 июля вступил в силу новый рынок электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен упразднены и формула "Роттердам плюс" прекратила действие. Расследование Национального антикоррупционного бюро продолжается.

8 августа "Экономическая правда" написала, что детективы НАБУ задержали Евдокимова и подготовили подозрение бывшему главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку. В бюро подтвердили, что о подозрении объявили экс-главе НКРЭКУ и еще пятерым фигурантам.

Сам Вовк считает политическим преследованием дело "Роттердам плюс".