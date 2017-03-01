Деньги окружения Януковича пойдут на выплаты семьям погибших на Майдане и в АТО - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству социальной политики и Министерству финансов рассмотреть возможность использования около 150 млн гривень, взысканных с ближайшего окружения беглого экс-президента Виктора Януковича, на одноразовые выплаты семьям погибших во время Революции достоинства и в зоне АТО, сообщает "РБК-Украина".

С соответствующим предложением Владимир Гройсман выступил во время заседания Кабинета министров Украины в среду, 1 марта.

"Поручаю Минсоцполитики и Минфину, чтобы они наработали и нашли решение этого вопроса, возможно, мы еще сможем увеличить выплаты", - отметил Гройсман.

По словам главный военного прокурора Анатолия Матиоса, этих денег должно хватить на одноразовые выплаты в размере около 47 тысяч гривень семьям всех погибших.

28 ноября в Святошинском районном суде Киева состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко. Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности". А также в интервью с главой Департамента специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". По материалам: РБК- Украина

