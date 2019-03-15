Деньги от победы "Нафтогаза" в Стокгольме на счета казначейства не поступили, - Гройсман

НАК "Нафтогаз Украины" поспешила, насчитав летом "космические" премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом", ведь денежные средства на счет государственного казначейства Украины до сих пор не поступили.

Об этом Гройсман сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Если речь идет о том, что премия была выплачена дополнительно за Стокгольм, так я хочу увидеть деньги за Стокгольм на счетах государственного казначейства, но таких денег еще не поступало. Если они не поступили, то и предмета премии нет. Это во-первых, а во-вторых, можно вспомнить еще одну историю, когда "Нафтогаз" проигрывает иски, так они может будут из собственного кармана их компенсировать? Или мы будем забирать у них зарплату? То это полный маразм. Я считаю, что такого больше допускать нельзя", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что контракт с председателем правления компании, который действовал 5 лет и был подписан бывшим министром экономики при предыдущем премьер-министре. Документ предусматривал такие выплаты, которые действующее правительство считает слишком высокими. "С нами даже никто дискуссии не провел и не предупредил нас о том, что будут такие выплаты премий космических за результаты Стокгольма. Более того, авансом получены. И поэтому я вышел абсолютно публично и сказал, что на тех условиях, на которых заключен контракт, он быть не может", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что раньше предложил наблюдательному совету внести предложения правительства относительно нового контракта. И главным, по мнению главы правительства, в контракте должно быть то, что менеджмент компании должен обеспечить с 1 января 2020 года полноценное функционирование ГТС через анбандлинг и продление контракта по транзиту газа с 2020 года. И второе - рост объема добычи газа. У них по утвержденной стратегии до 2020 года предусмотрено почти 18 млрд кубов, а добыча пока почти 15,3 миллиарда.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - $4,56 млрд). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере $45,6 млн.

NewsMir.info

https://newsmir.info/1624920