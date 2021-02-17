Депутат вимагає розслідувати зникнення вугілля зі складів ТЕС

Низькі запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій повинні стати предметом розслідування спеціальної парламентської комісії.

Про це в середу, 17 лютого, заявив депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Андрій Жупанин, виступаючи на засіданні ВР, повідомляє "24 канал".

"Недозапас вугілля - один мільйон тонн на ТЕС. Вони зірвали план накопичення вугілля на своїх складах, - підкреслив депутат. - Через відсутність вугілля в необхідних обсягах держкомпанія "Центренерго" зазнає збитків, бо змушена використовувати для виробництва електроенергії дорогий природний газ". Жупанин також наголосив на необхідності розібратися в причинах, за якими 12 енергоблоків ТЕС зараз знаходяться в аварійному ремонті. При цьому 11 з них належать одній групі компаній.

"Як так вийшло, що коли сама теплова генерація планує ремонтні роботи, вони (енергоблоки - ред.) раптово випадають в аварійні ремонти в розпал опалювального сезону? Я сподіваюся, у тому, хто винен в цій ситуації, будуть розбиратися правоохоронні органи", - заявив депутат.

У зв'язку з цим він також запропонував парламенту направити звернення в Антимонопольний комітет України щодо розслідування можливих антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів ринку генерації з метою створення дефіциту електроенергії і підняття її ціни.