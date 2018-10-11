Депутат ВР Хлань объяснил резкое обогащение

Народный депутат Украины Сергей Хлань, состояние которого выросло в 300 раз во время пребывания в Верховной Раде, в комментарии УНН объяснил свое обогащение.

Он утверждает, что это чисто технический вопрос, который заключается в разнице форм бумажных и электронных деклараций.

"В бумажных декларациях не было графы: наличные средства. Там декларировалось только то состояние, которые есть на депозитных счетах. У меня на депозитных счетах состояния не было. А было состояние, которые хранились в наличных деньгах. Когда появилась электронная декларация - появилась разница", - отметил Хлань.

Депутат подтвердил, что его декларации сейчас проверяют в НАПК, и вместе с тем отмечает, что ранее был успешным бизнесменом, и многомиллионное состояние заработал честно.

"Я был предпринимателем, я был владельцем аграрного предприятия и у меня был большой элеваторный комплекс, который во времена Януковича у меня "отжали". Я занимался мощным бизнесом, поэтому я и держал деньги в наличности, потому что когда у меня отбирали имущество, у меня не было другого пути сохранить средства", - отмечает Хлань.

В то же время, публичные претензии к Хланю касаются не только его денежных средств. В СМИ ранее отмечали незадекларированные авто, которыми пользуются члены семьи депутата, в том числе Porsche Panamerа.

Из открытых данных также известно, что сын депутата Владислава Хланя принадлежит Range Rover 2015 года. При этом сын в декларации политика указан, а его авто - нет. Владислав - студент и не имеет дохода. Но его авто сегодня стоит около 100 тыс. долларов.

Также непонятной остается ситуация с составом его семьи. Депутат Хлань отмечает, что проживает только с детьми, в частности Владиславом, Матвеем и Миланой. В то же время, известно, что у Хланя уже вторая жена - мать самых маленьких детей Олеся Бойко, которая в декларациях тоже отсутствует. На фотографиях детей в соцсетях (которые редакция не публикует из этических соображений, но располагает ими) они - именно с Бойко.

В судебных реестрах содержатся сведения о том, что в 2015 году Бойко попала в ДТП и обратилась в суд с требованиями о компенсации стоимости поврежденного автомобиля BMW Х5, ремонт которого, по ее подсчетам, должен был составить около 400 тыс. грн. При этом она отметила, что на момент ДТП в автомобиле находились двое ее малолетних детей.

В открытых базах указано, что Бойко приобрела авто BMW Х5 так, как и сын нардепа свой Range Rover - в 2015 году.

Доход Бойко, вероятно, имеет, ведь унаследовала бизнес Хланя, в частности компанию "Деметра", которая занимается выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур. Примечательно, что сам Хлань член комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных ресурсов.

Поэтому, отсутствие Бойко в декларации Хланя может объясняться тем, что переписывать бизнес на жен прямо запрещено законодательством. В частности, об этом говорится в статье 36 "Предотвращение конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий или корпоративных прав" закона "О предупреждении коррупции": депутатам запрещается передавать в управление предприятия и корпоративные права в пользу членов своей семьи.

К тому же и наличие у семьи члена аграрного комитета ВР зернового бизнеса может указывать на конфликт интересов.

"Мы писали об этой ситуации с Хланем. Три пункта: если они совместно проживают, имеют общий быт и отношения семейного характера, то тогда эта женщина должна быть в декларации. По состоянию на последний день года. Скорее всего, это повод для изучения декларации НАПК", - отметила парламентский аналитик движения "Чесно" Оксана Ставнийчук.

В то же время, в НАПК отмечают, что проверка деклараций Хланя должна завершиться до конца октября, но может быть продлена еще на 30 дней.

