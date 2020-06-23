Депутати знову пропонують звільнити від сплати акцизу транспортні засоби, що ввозяться

Звільнити від сплати акцизного податку нові та ненові транспортні засоби (легкові й вантажні автомобілі, автобуси, причепи та напівпричепи, мотоцикли) з 1 січня 2021 року пропонують народні депутати.

Відповідні законопроекти NoNo3704, 3705 і 3706 про впорядкування структури акцизного податку і внесення відповідних змін до Податкового й Митного кодексів зареєстровані у Верховній Раді 19 червня (текст оприлюднено 23 червня). Їхніми авторами є Андрій Богданець, Сергій Штепа (фракція "Слуга народу") і ще близько 40 депутатів (переважно цієї самої фракції).

Згідно з пояснювальною запискою до законопроектів, пропонується, зокрема, звільнити від сплати акцизу вже поточного року учасників, ветеранів та інвалідів АТО, які ввозять один легковий автомобіль (або вантажною повною масою до 3,5 тонни, або автобус, або причіп) для особистого користування. Цю саму категорію громадян пропонується також звільнити від сплати ПДВ при ввезенні авто, але за умови, що вартість митних платежів не перевищить 43 розміри мінімальної зарплати (близько 200 тис. грн у 2020 році), і транспортний засіб не вироблено в країні-агресорі.

Податкові преференції не поширюються на транспортні засоби стандарту Євро-2 (тобто вироблені до 1995 року), дорожче 200 розмірів мінімальної зарплати (тобто 944,6 тис. грн станом на 2020 рік) і походженням із країни-агресора.

Законопроекти передбачають пільги для власників автомобілів на "єврономерах", які вже перебувають на території України: впродовж 180 днів з дня набуття законів чинності вони зможуть розмитнити автомобілі без застосування штрафних санкцій, але за умови сплати всіх митних платежів і добровільної сплати 8500 грн до держбюджету.

За оцінкою авторів законопроектів, станом на 1 травня 2020 року в Україні в режимі тимчасового ввезення або транзиту перебувають 750 тис. "євроблях", зокрема 500 тис. - з порушенням термінів і умов цих режимів.

"Тому для остаточного вирішення питання легалізації транспортних засобів особистого користування, ненових, товарної позиції No8703 (легкові авто) та вирішення проблеми легалізації вантажних авто повною масою 3,5 тонни, ввезених в Україну до 1 травня 2020 року в режимах тимчасового ввезення і транзиту і не оформлених для тимчасового ввезення, доцільно звільнити їх до кінця 2020 року від сплати акцизного податку", - зазначається в пояснювальній записці.

Ці авто також не повинні бути вироблені до 1995 року й не повинні походити з країни-агресора.

Окрім цього, в законопроекті пропонується з 1 січня 2021 року переглянути норми сплати та розміри транспортного збору.

Так, пропонується доповнити перелік об'єктів оподаткування (нині - легкові авто) мотоциклами та водними видами транспорту, а також зменшити поріг середньоринкової вартості транспортних засобів з 375 до 200 розмірів мінімальної зарплати (тобто на 2020 рік - з 1773 тис. грн до 944,6 тис. грн), а віковий поріг - з п'яти до восьми років з дати випуску.

Водночас пропонується звільнити від сплати цього податку транспортні спецзасоби, що входять до складу ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів, об'єктів соціальної та спортивної сфер, водний комерційний транспорт.

Пропонується переглянути й розмір збору: встановити його ставку з розрахунку шести розмірів мінімальної зарплати (на 2020 рік це 28,3 тис. грн) замість нинішньої ставки 25 тис. грн. При цьому повна ставка податку сплачуватиметься за авто не старше п'яти років, а для 5-8-річних авто встановлюється знижувальний коефіцієнт 0,5 (тобто на 2020 рік - 14,5 тис. грн).

Законопроект також передбачає з 1 січня 2021 року (з моменту скасування акцизного збору) для вживаних авто, що не відповідають нормам Євро-4, передбачити проведення техогляду впродовж трьох місяців з моменту реєстрації і надалі щонайменше один раз на два роки.

Як повідомлялося, в листопаді 2019 року нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов зареєстрував у ВР законопроект про доступне розмитнення авто на єврономерах, що пропонував, зокрема, з 1 січня 2021 року звільнити від сплати акцизу транспортні засоби, проте парламент так і не розглянув їх.