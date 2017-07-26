Депутаты хотят позволить государству закрывать интернет-магазины

Депутаты от блока Петра Порошенко хотят усилить требования к проверке интернет-магазинов и, в случае нарушений, закрывать сайты и штрафовать провайдеров

Об этом говорится в законопроекте No6754, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины.

Депутаты хотят предоставить право Госпотребслужбе закрывать сайты нарушителей и штрафовать провайдеров, которые игнорируют нормы закона.

Законодатели настаивают, что соответствующие изменения необходимы ввиду того, что сфера электронной торговли мало регулируемая законодательно. Из- за этого они хотят внести изменения в Закон Украины "О защите прав потребителей".

Кроме того, депутаты хотят обязать продавцов предоставлять необходимую информацию о себе и увеличить сумму штрафа в случае нарушения этого правила.

Также в законопроекте хотят внести изменения в Закон Украины "Об электронной коммерции". В частности депутаты предлагают четко идентифицировать каждого электронного продавца и информацию о товарах и услугах, которые он предоставляет. Также установить механизм приостановки доступа к сайту в случае нарушения требований и ввести штрафы за игнорирование закона провайдерами.

Однако в Интернет-ассоциации Украины раскритиковали этот законопроект. В ИнАУ заявляют, что этот законопроект значительно усиливает полномочия Госпотребслужбы.

Этот законопроект является очередной попыткой давления на украинский бизнес, как на продавцов товаров, так и на провайдеров, убеждены в ИнАУ.

"И он никоим образом не защищает от наступления негативных последствий для потребителей, которые получают товар, работы, услуги и не защищает от "незаконопослушных" субъектов электронной коммерции, в т.ч. иностранных компаний", - утверждают в ассоциации.