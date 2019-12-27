Депутаты хотят признать "зелёные" тарифы неконституционными

49 народных депутатов ВРУ подготовили представление в Конституционный Суд о признании неконституционными законодательных положений, в которых говорится о "зелёных" тарифах. Речь идёт о ряде положений в законах "Об альтернативных источниках энергии" и "О рынке электроэнергии".

Представление уже готово, но его ещё не отправили в Конституционный Суд.

Собеседник в правительстве отмечает, что в представлении специально не оспариваются тарифы для мелких домашних солнечных электростанций, речь идёт только о тарифах для крупных электростанций.

Депутаты-инициаторы представления утверждают, что при принятии закона No 555-IV "Об альтернативных источниках энергии" Верховная Рада Украины действовала за пределами своих полномочий, вопреки принципу разделения власти.

"Установив размеры "зелёного" тарифа и весь механизм его расчёта исключительно на законодательном уровне ... Верховная Рада вышла за пределы своей компетенции, определенной Конституцией Украины (статьи 85, 92) и взяла на себя полномочия, которые Конституция Украины возложила на органы исполнительной власти", - говорится в документе.

Также, инициаторы представления отмечают, что "зелёные" тарифы являются экономически необоснованными и сверхвысокими, что наносит ущерб экономике страны. В документе говорится, что "электроэнергия, произведенная из альтернативных источников, является одним из самых дорогих видов производства электроэнергии, по сравнению с другими, которые осуществляются в Украине".

Как указывают инициаторы представления, расходы Украины на возмещение стоимости электрической энергии по "зеленому" тарифу составляли EUR560 млн, что составляет 7,9% от общей стоимости электроэнергии при доле отпуска 1,9%. Таким образом, удельный вес расходов на возмещение стоимости электрической энергии по "зелёному" тарифу в несколько раз выше, чем удельный вес этого вида электроэнергии по сравнению с другими, производимыми в Украине. Кроме того, по прогнозам Министерства энергетики и защиты окружающей среды, в 2020 году Украина вообще не сможет в полном объёме возместить стоимость электрической энергии по "зеленому" тарифу, задолженность по которой составит около 13,5 млрд грн.

В связи с этим депутаты просят признать неконституционными положения невыгодных абзацев двух законов, которые касаются "зелёных" тарифов.

Источник: "Экономическая правда Ранее правительство предупреждало, что за "зелёные" тарифы в 2020 году потребители заплатят 42 млрд грн, а тарифы на электроэнергию вероятно возрастут.

Вместе с тем, из-за вероятных изменений "зелёного тарифа" норвежская компания приостанавливает строительство солнечной электростанции в Украине.

ITC.ua

https://itc.ua