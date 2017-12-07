Депутаты разрешили президенту назначать членов НКРЭ без конкурса

Верховная Рада разрешила президенту назначить без конкурса нескольких членов НКРЭКУ на короткий срок. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в закон о Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг 7342-1 проголосовали 233 депутата.



Президенту разрешается без конкурса назначить нескольких комиссии на непродолжительный период, до назначения новых членов по результатам конкурсного отбора.



Как сказано в пояснительной записке к проекту, это необходимо, чтобы разблокировать работу регулятора.



В состав НКРЭКУ входят семь членов. Предусмотрена их постепенная ротация.



В мае 2017 года по ротации были уволены два члена комиссии, еще один уволен в ноябре, одна должность была вакантной. 27 ноября 2017 года в составе регулятора работают только три человека. Комиссия не может принимать решения.