Der Standard: Политика Австрии в отношении России под знаком прибыльных газовых сделок

Новые газовые месторождения и новый газопровод: когда речь заходит о деньгах, санкции и солидарность не играют никакой роли, пишет Андреас Шнаудер в своей статье на сайте Der Standard.

Австрийский канцлер Себастьян Курц и глава австрийского энергетического гиганта OMV Райнер Зеле вернулись из Санкт-Петербурга, где Курц открывал вместе с российским президентом выставку в Эрмитаже, не с пустыми руками. Для главы правительства Австрии это была четвертая встреча с Путиным в этом году, отмечает автор.

"Именно с теми соседями, в отношениях с которыми наблюдается напряженность, нужен хороший диалог", - считает австрийский канцлер. Напряженность, замечает Шнаудер, связана "с аннексией Крыма, конфликтом на Востоке Украины и обоюдными санкциями - при этом Курца вряд ли можно назвать ярым сторонником штрафных мер в отношении Кремля. Он неоднократно призывал положить конец "блоковому мышлению" и высказывался за смену вектора в отношениях. Тем не менее, Австрия, председательствующая сейчас в ЕС, не позволяет себе открыто ставить общеевропейские решения под сомнение".

Но и на фоне санкций можно выстраивать прибыльный бизнес, говорится далее. "Ставки на Россию делает прежде всего энергетический концерн OMV, шеф которого Зеле имеет отличные связи с руководством страны". Концерн примет участие в разработке крупного месторождения в Уренгое, а также поучаствует в проекте по строительству "Северного потока-2", по которому российский газ пойдет в Германию.

"Мосты и в этом проекте наводил Курц - правда, до сих пор вокруг "Северного потока-2" не утихают споры. С одной стороны, восточноевропейские страны - такие как Польша - выступают против газопровода, поскольку они утратят свою роль в качестве стран-транзитеров, влияние России при этом возрастет. Украина негодует по этим же причинам, США пригрозили расширить действие своих санкций и на газопровод, что может затронуть таких участников проекта, как OMV. С другой, - продолжает журналист, - то и дело высказывается опасение в связи с тем, что Европа уже сегодня находится в серьезной зависимости от российского газа".

Еврокомиссия пытается добиться большей конкуренции в вопросах газовых поставок, однако сталкивается с трудностями. "Прежде всего потому, что Германия поддерживает "Северный поток-2". Как стало известно из осведомленных источников, австрийское руководство изо всех сил старалось смягчить позицию Брюсселя. "Газопровод имеет все шансы пройти по дну Балтийского моря. Все говорит в пользу того, что Путин с Курцем будут наращивать прибыльные деловые отношения. Солидарность с Польшей и другими странами Восточной Европы, как, впрочем, и санкции, не играет здесь никакой роли", - резюмирует автор публикации.

Андреас Шнаудер